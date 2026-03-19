Ο ανυπέρβλητος Μέσι έφτασε τα 900 γκολ στην καριέρα του!

Άνοιξε το σκορ στο ματς της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στη Νάσβιλ

Μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου όντας ο αρχηγός, ο ηγέτης της εθνικής Αργεντινής και MVP της διοργάνωσης ουσιαστικά... τερμάτισε κάθε πίστα του ποδοσφαίρου. Ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να πάει στις ΗΠΑ φορώντας τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι για να διασκεδάσει το άθλημα που ομόρφυνε όσο κανείς άλλος όμως κατάφερε να γίνει κι εκεί βασιλιάς του MLS.

Με την έναρξη της φετινής σεζόν πέτυχε ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα, φτάνοντας τα τα 900 γκολ στη μυθική καριέρα του! Ο Αργεντινός οκτώ φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στη Νάσβιλ για τη φάση των «16» του CONCACAF Champions Cup και έτσι έπιασε αυτό το συγκλονιστικό νούμερο, έχοντας μοιράσει παράλληλα και 447 ασίστ.

Μάλιστα, το έκανε πιο γρήγορα και σε νεότερη ηλικία σε σχέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού σημείωσε το 900ο του γκολ έχοντας 94 παιχνίδια λιγότερα από τον Πορτογάλο. Ο CR7 έφτασε σε αυτό τον αριθμό σε ηλικία 39 ετών και 213 ημερών, ενώ ο Μέσι σε ηλικία 38 ετών και 268 ημερών.

