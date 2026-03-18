Πρώτα από όλα να ηρεμήσει

Με τον χειρότερο τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος η ΑΕΛ, με πέντε ήττες στα τελευταία έξι παιχνίδια, και πλέον, από τη μάχη που έδινε για είσοδο στην πρώτη εξάδα, βρίσκεται μπλεγμένη σε σενάρια υποβιβασμού. Φρονούμε ότι με επτά βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη δύσκολα η ομάδα της Λεμεσού θα κινδυνεύσει, όμως όσο πιο γρήγορα καταφέρει να το ξεκαθαρίσει θα της φέρει ηρεμία και απόλυτη συγκέντρωση στον μεγάλο στόχο της διάκρισης του κυπέλλου. Προς αυτόν τον σκοπό, ευχής έργο για το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς είναι να μπει με τις καλύτερες προϋποθέσεις στη β’ φάση, στον εντός έδρας αγώνα (22/03, 16:00) με τον Εθνικό για την πρεμιέρα. Σε αυτό το παιχνίδι ο Πορτογάλος προπονητής δεν υπολογίζει τους τιμωρημένους Κονσεϊσάο και Σινγκ, ενώ ο Μιλοσάβλιεβιτς θα εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι που ακολουθεί με την Ομόνοια Αραδίππου.