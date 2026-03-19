Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Λανγκ στις πινακίδες και η έρευνα που ξεκινά η UEFA στο Άνφιλντ

Το σοκαριστικό περιστατικό που έλαβε χώρα στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Γαλατασαράι, επισκίασε την νίκη των «κόκκινων» με 4-0 και την πρόκριση τους στα προημιτελικά του Champions League, με τον Νόα Λανγκ να αποχωρεί με φορείο και φορώντας οξυγόνο μετά από έναν άκρως σοβαρό τραυματισμό στο δάχτυλο που υπέστη μετά από σύγκρουση του στις διαφημιστικές πινακίδες του Άνφιλντ.

Ο Νόα Λανγκ αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο 80ο λεπτό, αφότου είχε περάσει ως αλλαγή στο 46', από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, μετά από έναν άσχημο τραυματισμό στο δάχτυλο. Ο επιθετικός της Γαλατασαράι συγκρούστηκε με τις διαφημιστικές πινακίδες προς το τέλος του δεύτερου ημιχρόνου.

Ο 26χρονος τραυματίστηκε στο 77ο λεπτό, όταν βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου μετά από μια μονομαχία με τον Κέρτις Τζόουνς, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες.

Ο διεθνής εξτρέμ έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας από τον πόνο, και του παρασχέθηκε άμεσα ιατρική βοήθεια. Μάλιστα, χρειάστηκε να του χορηγηθεί και οξυγόνο, πριν απομακρυνθεί με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Τα ριπλέι έδειξαν ότι ο Ολλανδός υπέστη βαθύ κόψιμο στο δάχτυλό του.

O Oκάν Μπουρούκ, προπονητής του τουρκικού συλλόγου, ενημέρωσε τα Μέσα στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης πως ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε απευθείας στο νοσοκομείο και θα υποβληθεί σε επέμβαση, ενώ η UEFA σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα αναφορικά με τις διαφημιστικές πινακίδες του γηπέδου της Λίβερπουλ, αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Παράλληλα, η Γαλατασαράι αναμένεται να υποβάλει επίσημη καταγγελία στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ζητώντας αποζημίωση για τον άκρως σοβαρό τραυματισμό του νεαρού Ολλανδού επιθετικού.

