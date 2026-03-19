Mε τη συμπλήρωση δύο χρόνων...

Απέναντι στην ΑΕΚ στην «ΑΕΚ Αρένα» (22/03, 19:00) θα κάνει αρχή ο ΑΠΟΕΛ στη β' φάση του πρωταθλήματος, ευελπιστώντας να μπει με το δεξί ώστε να δημιουργήσει συνθήκες για να παραμείνει διεκδικητικός για μία θέση που οδηγεί στην Ευρώπη.

Οι γαλαζοκίτρινοι καλούνται να κάνουν το πρώτο βήμα, κόντρα σε μία ομάδα που πάει καιρός να κερδίσουν. Συγκεκριμένα, στο τέλος Μαρτίου συμπληρώνονται ακριβώς δύο χρόνια. Η τελευταία φορά που η ομάδα της Λευκωσίας νίκησε τους κιτρινοπράσινους ήταν στις 31 Μαρτίου 2024, όταν πήρε το διπλό στη Λάρνακα (1-2).

Εκ τότε, σε εφτά παιχνίδια, είτε στο ΓΣΠ είτε στην «ΑΕΚ Αρένα», η ΑΕΚ πήρε πέντε τρίποντα, ενώ οι άλλοι αγώνες έληξαν ισόπαλοι. Στο μεταξύ χθες, ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ορντάμπασι η μεταγραφή του Νταβίντ Αμπάγκνα από τον ΑΠΟΕΛ.