Πώς ο Αρμπελόα άλλαξε τη Ρεάλ μετά τον Αλόνσο

Η μετάβαση της Ρεάλ Μαδρίτης στην εποχή του Άλβαρο Αρμπελόα μόνο εύκολη δεν ήταν. Ο πρώην αμυντικός των «μερένχες» ξεκίνησε με έντονη πίεση και αρνητικά αποτελέσματα, όμως μέσα σε λίγες εβδομάδες κατάφερε να αλλάξει το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας.

Η αρχική αμφισβήτηση, μετά τα στραβοπατήματα στη La Liga, έδωσε τη θέση της σε πιο θετικά σχόλια, ειδικά μετά τις δύο νίκες απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι που έφεραν τη Ρεάλ στα προημιτελικά του Champions League.

Το «βάρος» της αποχώρησης Αλόνσο

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία ήρθε μετά την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο, σε μια περίοδο όπου η σχέση του με σημαντικούς ποδοσφαιριστές είχε φτάσει σε οριακό σημείο.

Η έμφαση σε αυστηρή πειθαρχία, έντονη ανάλυση μέσω video και υψηλές απαιτήσεις στην καθημερινότητα φαίνεται πως δεν λειτούργησαν θετικά για το σύνολο, δημιουργώντας εσωτερικές τριβές.

Η διαφορετική προσέγγιση Αρμπελόα

Ο Αρμπελόα προσέγγισε την ομάδα με διαφορετική φιλοσοφία, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση των αποδυτηρίων και στην ανθρώπινη επαφή, όπως καταγράφει σήμερα το Athletic.

Η επικοινωνία με τους παίκτες έγινε πιο άμεση, με πιο «ανοιχτές» σχέσεις και λιγότερους περιορισμούς στην καθημερινότητα, κάτι που βοήθησε στη βελτίωση της ψυχολογίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Μπραχίμ Ντίαθ, που βρήκε ρόλο και χρόνο συμμετοχής, ανταποκρινόμενος με θετικές εμφανίσεις.

Ισορροπία στο αγωνιστικό πλάνο

Αγωνιστικά, η Ρεάλ δείχνει να έχει βρει μια ισορροπία. Δεν έχει εγκαταλείψει την ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών της, αλλά συνδυάζει το ταλέντο με πιο οργανωμένες επιθετικές κινήσεις.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ εμφανίζεται πιο απελευθερωμένος, ενώ ταυτόχρονα η ομάδα παρουσιάζει μεγαλύτερη συνοχή στο παιχνίδι της.

Το μέλλον θα κριθεί στο τέλος

Παρά τη βελτίωση, το μέλλον του Αρμπελόα παραμένει ανοιχτό. Τα σενάρια για πιθανή αλλαγή το καλοκαίρι δεν έχουν εξαφανιστεί πλήρως, αν και έχουν περιοριστεί μετά τα θετικά αποτελέσματα.

Η τελική ετυμηγορία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της Ρεάλ στις διοργανώσεις και από το αν θα καταφέρει να διεκδικήσει τίτλους.

Για την ώρα, πάντως, ο Ισπανός τεχνικός έχει καταφέρει το πιο δύσκολο: να επαναφέρει την ηρεμία και την πίστη σε μια ομάδα που έδειχνε να χάνει τον προσανατολισμό της.