Οι δύο τελευταίοι Άγγλοι προπονητές που επισκέφτηκαν το «Καμπ Νόου», έφυγαν με… 7 γκολ στο κεφάλι

Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου» έχει συνδυαστεί με τρομερά αποτελέσματα. Οι Καταλανοί καθαρίζουν τον έναν αντίπαλο μετά τον άλλον, σκοράροντας κατά ριπάς.

Το απέδειξαν και στην χθεσινή παράσταση, όπου διέλυσαν με 7-2 τη Νιούκαστλ και πέρασαν διά περιπάτου στα προημιτελικά του Champions League.

Η ιστορική έδρα της Μπαρτσελόνα αποδεικνύεται εφιάλτης για τους Άγγλους προπονητές, καθώς οι δύο τελευταίοι που το έχουν επισκεφτεί, έχουν φύγει με σκυμμένο το κεφάλι και με… επτά γκολ στην πλάτη, έκαστος.

Χθες, ήταν ο Έντι Χάου με τη Νιούκαστλ, καταγράφοντας την πιο βαριά ήττα στην καριέρα του.

Πριν από επτά χρόνια, ένας άλλος Άγγλος έφαγε και πάλι επτά γκολ. Τότε, ήταν ο Γκάρι Νέβιλ που επισκέφτηκε το «Καμπ Νόου» ως προπονητής της Βαλένθια, χάνοντας τον Φεβρουάριο του 2019 με 7-0.