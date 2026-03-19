ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι δύο τελευταίοι Άγγλοι προπονητές που επισκέφτηκαν το «Καμπ Νόου», έφυγαν με… 7 γκολ στο κεφάλι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εφιάλτης αποδεικνύεται το «Καμπ Νόου» για τους Άγγλους τεχνικούς

Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου» έχει συνδυαστεί με τρομερά αποτελέσματα. Οι Καταλανοί καθαρίζουν τον έναν αντίπαλο μετά τον άλλον, σκοράροντας κατά ριπάς.

Το απέδειξαν και στην χθεσινή παράσταση, όπου διέλυσαν με 7-2 τη Νιούκαστλ και πέρασαν διά περιπάτου στα προημιτελικά του Champions League.

Η ιστορική έδρα της Μπαρτσελόνα αποδεικνύεται εφιάλτης για τους Άγγλους προπονητές, καθώς οι δύο τελευταίοι που το έχουν επισκεφτεί, έχουν φύγει με σκυμμένο το κεφάλι και με… επτά γκολ στην πλάτη, έκαστος.

Χθες, ήταν ο Έντι Χάου με τη Νιούκαστλ, καταγράφοντας την πιο βαριά ήττα στην καριέρα του.

Πριν από επτά χρόνια, ένας άλλος Άγγλος έφαγε και πάλι επτά γκολ. Τότε, ήταν ο Γκάρι Νέβιλ που επισκέφτηκε το «Καμπ Νόου» ως προπονητής της Βαλένθια, χάνοντας τον Φεβρουάριο του 2019 με 7-0.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη