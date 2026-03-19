Τρία τα «όχι» για Νατέλ από την ΑΕΛ

Υπήρχε καπνός, άρα και… φωτιά.

Έστρεψε αρκετά βλέμματα προς το πρόσωπο του ο Λέο Νατέλ, ωστόσο οι ομάδες που τον έβαλαν στο στόχαστρο τους, βρήκαν την πόρτα… κλειστή!

Νωρίτερα, δημοσίευμα από το Καζακστάν ανέφερε πως η Ορνταμπάσι ενδιαφέρεται για την περίπτωση του, όμως όπως επισημάναμε, δύσκολα η ΑΕΛ θα συναινούσε για την παραχώρηση του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νικόλας Λεβέντης, επιβεβαίωσε μέσω τοποθετήσεων (ΣΠΟΡ FM 95.0) πως απορρίφθηκαν τρεις προτάσεις για τον Νατέλ: «Έχουν υποβληθεί τρεις προτάσεις για τον Νατέλ, δύο από Κορέα και μία από την Ορνταμπάσι, αξιολογήθηκαν όλες όμως δεν κρίθηκαν συμφέρουσες για την ομάδα και απορρίφθηκαν. Εμείς ως ΑΕΛ λειτουργούμε με γνώμονα το συμφέρον της ομάδας. Αν υπάρχει κάτι νεότερο θα αξιολογηθεί ξανά και θα αποφασίσουμε. Είναι καθαρά απόφαση του προπονητή και του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και του ίδιου του παίκτη».