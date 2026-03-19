Ρίχνει… ματιές και στον Λέο Νατέλ η Ορνταμπάσι

Συνεχίζει να ρίχνει ματιές στο κυπριακό… παζάρι η Ορνταμπάσι.

Μετά την απόκτηση του Αμπάγκνια από τον ΑΠΟΕΛ, η ομάδα του Καζακστάν έβαλε στο στόχαστρο της και τον Λέο Νατέλ. Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ πραγματοποιεί καλή αγωνιστική περίοδο, έχει βρει τον δρόμο για τα δίχτυα πέντε φορές και θεωρείται σημαντικό γρανάζι για τον Ούγκο Μάρτινς.

Το σχετικό δημοσίευμα από το εξωτερικό, αναφέρει πως η περίπτωση του Νατέλ δεν είναι η μοναδική που απασχολεί την Ορνταμπάσι, η οποία όμως όπως αποκαλύπτεται, χτύπησε ήδη την πόρτα του Βραζιλιάνου.

Μένει να διαφανεί αν ευσταθούν οι πληροφορίες αλλά και ποιες οι προθέσεις της ΑΕΛ. Λόγω των δύο κρίσιμων αγώνων στα ημιτελικά του κυπέλλου, ενδέχεται η διοίκηση να κάνει δεύτερες σκέψεις για να παραχωρήσει ένα βασικό ποδοσφαιριστή.