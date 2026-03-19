Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους σέντερ φορ της τελευταίας 20ετίας. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει κάνει τεράστια καριέρα, διακρίνεται για την κυνικότητά του και την ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Παρότι βαδίζει προς το 38ο έτος της ηλικίας του, συνεχίζει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και δείχνει πως ακόμη… περνά η μπογιά του.

Στο χθεσινό μυθικό 7-2 της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Νιούκαστλ, ο Πολωνός στράικερ βρήκε δίχτυα άλλες δύο φορές μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών (56’-61’) για να ξεχειλώσει το σκορ.

Αυτά τα δύο τέρματα ήταν αρκετά για να σπάσει άλλα δύο ρεκόρ στο Champions League η… γριά αλεπού. Ο «Λεβα-γκόλσκι» έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει δύο γκολ σε έναν αγώνα -γενικότερα- σε ηλικία 37 ετών και 209 ημερών. Ξεπερνώντας έτσι τον Πίπο Ιντζάγκι!

Παράλληλα, έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αφήνοντας πίσω του τον Ράιαν Γκιγκς!