Από το κακό στο χειρότερο με αρνητική πρωτιά

Όσοι αγωνίζονται κόντρα στην Ένωση περιμένουν πως θα κερδίσουν καθώς οι «βυσσινί» μπαίνουν στη β’ φάση χωρίς να έχουν καταγράψει τρίποντο. Η ομάδα του Παραλιμνίου πάει από το κακό στο χειρότερο και ο αγωνιστικός εξευτελισμός συνεχίζεται.

Σε καμία των περιπτώσεων χειρότερα δε γίνεται. Ούτε και ο πιο απαισιόδοξος οπαδός της ομάδας δεν περίμενε με τίποτα τέτοια τραγική εικόνα. Τέτοια βαθμολογική συγκομιδή και γενικά τέτοια εξευτελιστική πορεία. Πρόκειται για παρουσία που… πάει να γραφεί βιβλίο Γκίνες.

Μετά και την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος δεν πέτυχε ούτε και μια νίκη. Πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο όχι μόνο στην ιστορία της Ένωσης αλλά στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Αύριο η Ένωση θα πάει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για να αντιμετωπίσει την Ομόνοια Αραδίππου. Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι θα ολοκληρώσει σήμερα την προετοιμασία.