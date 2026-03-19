Οι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης - Ξένοι στα δύο, Μενέλαος Αντωνίου στο «Άλφαμεγα Stadium»
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης της Cyprus League by Stoiximan.
Παρασκευή, 20.03.2026 / 19:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Θεοδώρου Κωνσταντίνος
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης
Σάββατο, 21.03.2026 / 17:00
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Matteo Gariglio
AVAR: Κώστα Ροβέρτος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
Σάββατο, 21.03.2026 / 17:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
Σάββατο, 21.03.2026 / 19:00
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: Vitex Αμμόχωστος - Επιστροφή
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης
4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Στυλιανού Μάριος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
Κυριακή, 22.03.2026 / 16:00
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Αναστασίου Στέφανος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
Κυριακή, 22.03.2026 / 17:00
ΠΑΦΟΣ F.C. – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Gian Luca Manganiello
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Matteo Gariglio
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
Κυριακή, 22.03.2026 / 19:00
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Daniel Stanislaw Siebert
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Arne Aarnink
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας