Οι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης - Ξένοι στα δύο, Μενέλαος Αντωνίου στο «Άλφαμεγα Stadium»

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης της Cyprus League by Stoiximan.

Παρασκευή, 20.03.2026 / 19:00

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Θεοδώρου Κωνσταντίνος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

Σάββατο, 21.03.2026 / 17:00

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Matteo Gariglio

AVAR: Κώστα Ροβέρτος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

Σάββατο, 21.03.2026 / 17:00

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

Σάββατο, 21.03.2026 / 19:00

FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: Vitex Αμμόχωστος - Επιστροφή

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

Κυριακή, 22.03.2026 / 16:00

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

Κυριακή, 22.03.2026 / 17:00

ΠΑΦΟΣ F.C. – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Gian Luca Manganiello

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Matteo Gariglio

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

 

Κυριακή, 22.03.2026 / 19:00

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Daniel Stanislaw Siebert

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Arne Aarnink

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

