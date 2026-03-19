Στέλνουν τον Μουράντ Μαμάντοφ στην Πάφο

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το Αζερμπαϊτζάν, η Πάφος έχει έρθει σε συμφωνία με τη Νέφτσι Μπακού για τη μεταγραφή του Φουάντ Αλακμπάροφ.

Όπως αναφέρει, η Πάφος έχει έρθει σε συμφωνία με τη Νέφτσι Μπακού για να αποκτήσει τα δικαιώματα του 19χρονου εξτρέμ, ο οποίος λέγεται ότι υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, το οποίο θα τεθεί σε ίσχυ από τον Ιούνιο.

📍 Part XIX. Azerbaijani football: News, transfers, rumours and scandals.



Cypriot club Pafos have reached an agreement with Neftchi for winger 🇦🇿 Murad Mammadov. He is expected to sign a four-year contract and join after the season concludes. — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) March 14, 2026

Η υπόθεσή του Μαμάντοφ θα ξεκαθαρίσει στο επόμενο χρονικό διάστημα με την Πάφο και τη Νέφτσι να δίνουν φως στο τούνελ με το πέρας της σεζόν.