ΑΕΚ: Το αυστηρό μήνυμα Νίκολιτς «τέλος τα δώρα» και οι σκέψεις του για Τσέλιε

Ο Σέρβος προπονητής, έκανε σαφές με το ύφος των τοποθετήσεων του στη συνέντευξη Τύπου πως ο αποψινός επαναληπτικός αγώνας της φάσης των «16» του UEFA Conference League με τους Σλοβένους ξεκινά από το... μηδέν και οι παίκτες του δεν πρέπει να έχουν στο μυαλό τους το 0-4 του πρώτου ματς που μπορει να επιφέρει εφησυχασμό ή και χαλάρωση.

Μάλιστα, κατά κάποιον τρόπο συνέδεσε - μετά από ερώτηση που δέχτηκε - (και) την νοοτροπία που θα πρέπει να δείξουν αύριο οι «κιτρινόμαυροι», με αφορμή τα όσα έγιναν στα δυο τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, όπου μέτρησαν απώλειες τεσσάρων πόντων, πληρώνοντας φτηνά λάθη.

«Η σεζόν μπαίνει σε μια αποφασιστική φάση και αυτές οι λεπτομέρειες θα είναι καθοριστικές. Έχει φτάσει η ώρα η ευθύνη και η συγκέντρωση μας να φτάσει στο μέγιστο επίπεδο», ήταν τα λόγια του Σέρβου τεχνικού ο οποίος είναι ξεκάθαρο πως δεν θέλει να επαναληφθούν τέτοιου είδους παιδικά λάθη στη συνέχεια και αυτό πρέπει να συμβεί άμεσα, αρχής γενομένης από απόψε και τον επαναληπτικό με την Τσέλιε.

Είναι πολύ σημαντικό άλλωστε για την ΑΕΚ, να μπορέσει να κλείσει ιδανικά αυτή τη δυάδα αγώνων της φάσης των «16» με τους Σλοβένους και να πάρει την πρόκριση με το μάξιμουμ των βαθμών (έχει πάρει 2,000, χρειάζεται ακόμα 2,500) που θα την βοηθήσουν το προσεχές καλοκαίρι στις κληρώσεις των προκριματικών όπως και θα της δώσουν έξτρα ψυχολογία και ώθηση μετά την γκέλα στο Περιστέρι.

Το ευχάριστο για τον Νίκολιτς είναι πως δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών καθώς εκτός είναι (μόνον) οι τέσσερις που δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα, δηλαδή οι: Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Σαχαμπό και Γκρούγιτς. Κατά τ' άλλα, το απουσιολόγιο είναι λευκό και μένει να δούμε σε τι βαθμό θα ανοίξει το rotation αν και οι δηλώσεις του δεν φωτογραφίζουν πολλές αλλαγές. Σίγουρα ένας παίκτης που έχει δοκιμαστεί στις προπονήσεις και θα μπροούσε να πάρει φανέλα βασικού στην επίθεση για να δώσει ανάσες στον Βάργκα που ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα για προληπτικούς λόγους, είναι ο Ζίνι.

Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά την πιθανή ενδεκάδα της Ένωσης. Ο Στρακόσα θα ειναι στα δοκάρια, με τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στα στόπερ, τον Πήλιο αριστερά και τον Γκεοργκίεφ ή τον Ρότα δεξιά. Στον άξονα, το δίδυμο των Μαρίν-Πινέδα δύσκολα θα σπάσει, ενώ στα άκρα τέσσερις ποδοσφαιριστές: Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα και Ελίασον διεκδικούν τις δύο θέσεις. Στην κορυφή της επίθεσης, όλα δείχνουν πως ο Ζίνι θα παίξει στο πλάι του Γιόβιτς.

