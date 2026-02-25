Έρχεται για δοκιμαστικά στην ΑΕΛ ο Μαγκλιόνε – «Καθοριστικό βήμα προς νέους στόχους»

Στην Κύπρο αναμένεται στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ο Κρίστιαν Μαγκλιόνε, ο οποίος – σύμφωνα με ανάρτησή της ομάδας του Μπιέλλα 1902 – θα περάσει από δοκιμαστικά στην ΑΕΛ.

Στην μακροσκελή ανακοίνωση αναφέρεται στην προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα της 4ης κατηγορίας της Ιταλίας και την οργάνωση για να την ανάδειξη παικτών από την ακαδημία της.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Μια ακόμη όμορφη ιστορία στο σπίτι της Biellese, αλλά πάνω απ’ όλα μια μεγάλη ευκαιρία για ένα παιδί που κατάφερε να την κερδίσει μέρα με τη μέρα. Ο Cristian Maglione, τερματοφύλακας γεννημένος το 2009, θα αναχωρήσει την Παρασκευή για την Κύπρο: τις επόμενες ημέρες θα περάσει από δοκιμαστικά με την ΑΕΛ, έναν ιστορικό και καταξιωμένο σύλλογο του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Για τον Cristian, αυτό αποτελεί την επιβράβευση μιας πορείας που χτίστηκε με προσπάθεια, συνέπεια, χαρακτήρα και αποφασιστικότητα. Προπόνηση με την προπόνηση, έδειξε συνεχή βελτίωση, ξεχωρίζοντας για τις τεχνικές του ικανότητες, την ωριμότητα και τη στάση του.

Η διαδρομή του Cristian εντάσσεται σε ένα ξεκάθαρο τεχνικό πλάνο, που αναπτύχθηκε υπό την επίβλεψη του Luca Prina, προπονητή της Πρώτης Ομάδας και Τεχνικού Διευθυντή της Biellese. Τα τελευταία χρόνια, η Ακαδημία έχει ενισχυθεί με μία επιπλέον προπονητική μονάδα αφιερωμένη αποκλειστικά στην τεχνική – αναλυτική και σε συνθήκες παιχνιδιού – πέρα από τις τρεις εβδομαδιαίες προπονήσεις που ήδη προβλέπονται. Κάθε τμήμα υποστηρίζεται από επιτελείο που αποτελείται από δύο προπονητές, έναν προπονητή τερματοφυλάκων και έναν γυμναστή, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη μεθοδολογική γραμμή: για να διατηρείται στο επίκεντρο η τεχνική κατάρτιση, ακόμη και το φυσικό κομμάτι πραγματοποιείται με συνεχή χρήση της μπάλας.

Μια οργάνωση που ήδη αποδίδει απτά αποτελέσματα: ο στόχος πλέον είναι η άνοδος στα περιφερειακά πρωταθλήματα Élite και όλες οι ομάδες εργάζονται για να τον πετύχουν, ενώ η Πρώτη Ομάδα βρίσκεται στην κορυφή του Ομίλου Α για τη χρησιμοποίηση νεαρών παικτών στη Serie D και τρίτη στην εθνική κατάταξη. Αριθμοί που επιβεβαιώνουν την ουσιαστική προσήλωση της Biellese στην ανάδειξη των παικτών των ακαδημιών της.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η ιστορία του Cristian, που σήμερα αποτελεί σύμβολο της δουλειάς που γίνεται και της εμπιστοσύνης που δείχνει ο Σύλλογος στους νέους. Σε εκείνον απευθύνεται η αγκαλιά και η ενθάρρυνση ολόκληρης της ασπρόμαυρης οικογένειας: μακάρι αυτή η εμπειρία στην Κύπρο να αποτελέσει ένα καθοριστικό βήμα προς νέους στόχους.

Καλή επιτυχία, Cristian. Ο Σύλλογός σου σε στηρίζει!».