ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έρχεται για δοκιμαστικά στην ΑΕΛ ο Μαγκλιόνε – «Καθοριστικό βήμα προς νέους στόχους»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έρχεται για δοκιμαστικά στην ΑΕΛ ο Μαγκλιόνε – «Καθοριστικό βήμα προς νέους στόχους»

Στην Κύπρο αναμένεται στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ο Κρίστιαν Μαγκλιόνε, ο οποίος – σύμφωνα με ανάρτησή της ομάδας του Μπιέλλα 1902 – θα περάσει από δοκιμαστικά στην ΑΕΛ.

Στην μακροσκελή ανακοίνωση αναφέρεται στην προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα της 4ης κατηγορίας της Ιταλίας και την οργάνωση για να την ανάδειξη παικτών από την ακαδημία της.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Μια ακόμη όμορφη ιστορία στο σπίτι της Biellese, αλλά πάνω απ’ όλα μια μεγάλη ευκαιρία για ένα παιδί που κατάφερε να την κερδίσει μέρα με τη μέρα. Ο Cristian Maglione, τερματοφύλακας γεννημένος το 2009, θα αναχωρήσει την Παρασκευή για την Κύπρο: τις επόμενες ημέρες θα περάσει από δοκιμαστικά με την ΑΕΛ, έναν ιστορικό και καταξιωμένο σύλλογο του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Για τον Cristian, αυτό αποτελεί την επιβράβευση μιας πορείας που χτίστηκε με προσπάθεια, συνέπεια, χαρακτήρα και αποφασιστικότητα. Προπόνηση με την προπόνηση, έδειξε συνεχή βελτίωση, ξεχωρίζοντας για τις τεχνικές του ικανότητες, την ωριμότητα και τη στάση του.

Η διαδρομή του Cristian εντάσσεται σε ένα ξεκάθαρο τεχνικό πλάνο, που αναπτύχθηκε υπό την επίβλεψη του Luca Prina, προπονητή της Πρώτης Ομάδας και Τεχνικού Διευθυντή της Biellese. Τα τελευταία χρόνια, η Ακαδημία έχει ενισχυθεί με μία επιπλέον προπονητική μονάδα αφιερωμένη αποκλειστικά στην τεχνική – αναλυτική και σε συνθήκες παιχνιδιού – πέρα από τις τρεις εβδομαδιαίες προπονήσεις που ήδη προβλέπονται. Κάθε τμήμα υποστηρίζεται από επιτελείο που αποτελείται από δύο προπονητές, έναν προπονητή τερματοφυλάκων και έναν γυμναστή, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη μεθοδολογική γραμμή: για να διατηρείται στο επίκεντρο η τεχνική κατάρτιση, ακόμη και το φυσικό κομμάτι πραγματοποιείται με συνεχή χρήση της μπάλας.

Μια οργάνωση που ήδη αποδίδει απτά αποτελέσματα: ο στόχος πλέον είναι η άνοδος στα περιφερειακά πρωταθλήματα Élite και όλες οι ομάδες εργάζονται για να τον πετύχουν, ενώ η Πρώτη Ομάδα βρίσκεται στην κορυφή του Ομίλου Α για τη χρησιμοποίηση νεαρών παικτών στη Serie D και τρίτη στην εθνική κατάταξη. Αριθμοί που επιβεβαιώνουν την ουσιαστική προσήλωση της Biellese στην ανάδειξη των παικτών των ακαδημιών της.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η ιστορία του Cristian, που σήμερα αποτελεί σύμβολο της δουλειάς που γίνεται και της εμπιστοσύνης που δείχνει ο Σύλλογος στους νέους. Σε εκείνον απευθύνεται η αγκαλιά και η ενθάρρυνση ολόκληρης της ασπρόμαυρης οικογένειας: μακάρι αυτή η εμπειρία στην Κύπρο να αποτελέσει ένα καθοριστικό βήμα προς νέους στόχους.

Καλή επιτυχία, Cristian. Ο Σύλλογός σου σε στηρίζει!».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Υποχρεούται να αλλάξει πρόσωπο ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Θετικό το πρώτο δείγμα Καμορανέζι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οριστικά χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στη ρεβάνς με Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχεται για δοκιμαστικά στην ΑΕΛ ο Μαγκλιόνε – «Καθοριστικό βήμα προς νέους στόχους»

ΑΕΛ

|

Category image

Στην αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν ο Χακίμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετά τους... μεγάλους, ο ΑΠΟΕΛ υπέταξε και τους Κ19 της Ομόνοιας

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Άταμαν: «Ο Λεσόρ είναι έτοιμος, αλλά έχει τιμωρία μιας αγωνιστικής»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Μέσι μετάνιωσε επειδή δεν έμαθε αγγλικά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κι ένας παλιός γνώριμος στο «ταξίδι στ΄αστέρια» που κάνει η Μπόντο Γκλιμτ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αμφίβολος λόγω ίωσης ο Κέντρικ Ναν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το απίθανο στατιστικό των Νορβηγών που θυμίζει τη μυθική πορεία του Αίαντα πριν από 50 χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Futsal: Απόλλων - ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ - Αθηαίνου AC στην ημιτελική φάση

Φούτσαλ

|

Category image

Νοκ άουτ για τον αγώνα με την Μπενφίκα ο Εμπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι φιναλίστ του Champions League, που έμειναν εκτός της «φάσης των 16»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τζόσεφ: «Νομίζω ότι θα μας κάνει καλό η ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη