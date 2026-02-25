ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αμφίβολος λόγω ίωσης ο Κέντρικ Ναν

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Αμερικάνο.

O Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στις 21:45 το βράδυ της Πέμπτης, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να μην γνωρίζει αν μπορεί να υπολογίζει στον Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός γκαρντ προσβλήθηκε από ίωση και η συμμετοχή του στον αγώνα με τη γαλλική ομάδα είναι αμφίβολη. Στο ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη Euroleague, λίγες ημέρες αφού ο Αμερικανός αναδείχτηκε MVP του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη, οι «πράσινοι» πιθανώς να χρειαστεί ν' αντιμετωπίσουν την Παρί χωρίς τον σούπερ σταρ τους, Κέντρικ Ναν.

Οι πράσινοι θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη, μετά την εντός έδρας ήττα από την κάτοχο του τίτλου Φενερμπαχτσέ με δίποντο του Μπάλντγουιν στην εκπονή, για την 28η αγωνιστική.

Το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι πως η Euroleauge προέβη σε μετάθεση της ώρας έναρξης του αγώνα με την Παρί, αν και όχι για τις 22:00 όπως είχε ζητήσει η «πράσινη» ΚΑΕ... αλλά έστω για τις 21:45, προκειμένου να μπορέσουν όσοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θελήσουν να μεταβούν στο Telekom Center Athens, έχοντας παρακολουθήσει στην τηλεόραση έστω το μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο.

Διαβαστε ακομη