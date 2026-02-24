Ακόμα μεγαλύτερη η πρόκληση…

Η ΑΕΛ, αφού έκανε το καθήκον της στο Παραλίμνι, ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον ΑΠΟΕΛ στο στάδιο «Αλφαμέγα» με στόχο να δηλώσει παρούσα στη μάχη της πρώτης εξάδας. Θυμίζουμε πως πλέον στην έκτη θέση είναι ο Άρης με 39 βαθμούς, όσους έχει και ο ΑΠΟΕΛ που κέρδισε την Ομόνοια.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» θα αντιμετωπίσει την Πάφο για την 24η αγωνιστική. Η ΑΕΛ λοιπόν έχει μία μεγάλη ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά στους 3 βαθμούς απ΄το πρώτο γκρουπ, έχοντας τον ΑΠΟΕΛ και στην ισοβαθμία. Το γεγονός πως οι γαλαζοκίτρινοι κέρδισαν την Ομόνοια και πάνε στο Κολόσσι με ανεβασμένη την ψυχολογία δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία σ΄ένα ενδεχόμενο τρίποντο για την ΑΕΛ.

Το κύπελλο αργεί ακόμα και η ΑΕΛ έχει μεγάλη ανάγκη ένα τεράστιο αποτέλεσμα για να πάρει μεγάλη ώθηση. Το ντέρμπι που έρχεται τής δίνει αυτή τη δυνατότητα.