ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ακόμα μεγαλύτερη η πρόκληση…

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ακόμα μεγαλύτερη η πρόκληση…

Στόχος να δηλώσει παρούσα στη μάχη της πρώτης εξάδας

Η ΑΕΛ, αφού έκανε το καθήκον της στο Παραλίμνι, ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον ΑΠΟΕΛ στο στάδιο «Αλφαμέγα» με στόχο να δηλώσει παρούσα στη μάχη της πρώτης εξάδας. Θυμίζουμε πως πλέον στην έκτη θέση είναι ο Άρης με 39 βαθμούς, όσους έχει και ο ΑΠΟΕΛ που κέρδισε την Ομόνοια.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» θα αντιμετωπίσει την Πάφο για την 24η αγωνιστική. Η ΑΕΛ λοιπόν έχει μία μεγάλη ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά στους 3 βαθμούς απ΄το πρώτο γκρουπ, έχοντας τον ΑΠΟΕΛ και στην ισοβαθμία. Το γεγονός πως οι γαλαζοκίτρινοι κέρδισαν την Ομόνοια και πάνε στο Κολόσσι με ανεβασμένη την ψυχολογία δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία σ΄ένα ενδεχόμενο τρίποντο για την ΑΕΛ.

Το κύπελλο αργεί ακόμα και η ΑΕΛ έχει μεγάλη ανάγκη ένα τεράστιο αποτέλεσμα για να πάρει μεγάλη ώθηση. Το ντέρμπι που έρχεται τής δίνει αυτή τη δυνατότητα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το καλύτερο της εξαετίας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ξεπέρασε τον ανορθωσιάτικο αριθμό ο Λαΐφης

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κεντρίζει το ενδιαφέρον ο Σεργίου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ακόμα μεγαλύτερη η πρόκληση…

ΑΕΛ

|

Category image

Άλλαξε εικόνα και έφερε αισιοδοξία ο Καμορανέζι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Από την Ουκρανία οι διαιτητές στο Ριέκα - Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ορίστηκαν κλήρωση και ημερομηνίες για την ημιτελική φάση του κυπέλλου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ορίστηκε σε τρεις... δόσεις το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν η κρατική ενίσχυση για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο Λεμεσού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σ. Μάρκου: «Είναι η δυσκολότερη χρονιά που διανύουμε μετά την προσφυγιά και αυτή είναι η αλήθεια»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σε κανονικό πρόγραμμα ο Εβάντρο, τα δεδομένα με Φαμπιάνο και Γιόβετιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λαπόρτα για Μέσι: «Ετοίμασα το συμβόλαιο και περίμενα έναν μήνα την απάντησή του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντίδραση… αισιοδοξίας από Φαμπιάνο: «Θα επιστρέψω σύντομα πιο δυνατός»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Αδικαιολόγητοι και απαράδεκτοι» - Τι απαντά στους οργανωμένους η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη