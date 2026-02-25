Κι ένας παλιός γνώριμος στο «ταξίδι στ΄αστέρια» που κάνει η Μπόντο Γκλιμτ

Ο λόγος για τον Χαϊτάμ Αλεσαμί. Ο 34χρονος πλέον Νορβηγός, είναι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής στην αρμάδα του Κνούτσεν, η οποία κάνει πράγματα και θαύματα φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ. Σε οκτώ συμμετοχές μετράει κι ένα γκολ ο άλλοτε αμυντικός του Απόλλωνα.

Στην Κύπρο και τους γαλάζιους της Λεμεσού κατέκτησε και το μοναδικό τρόπαιο στην μέχρι τώρα καριέρα του, καθώς ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2021-2022.