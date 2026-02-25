ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το απίθανο στατιστικό των Νορβηγών που θυμίζει τη μυθική πορεία του Αίαντα πριν από 50 χρόνια

Το απίθανο στατιστικό των Νορβηγών που θυμίζει τη μυθική πορεία του Αίαντα πριν από 50 χρόνια

Η τρομερή πορεία της Μπόντο Γκλιμτ στο φετινό Champions League μπορεί να συγκριθεί μόνο με εκείνη του Άγιαξ τη σεζόν 1971/72, όταν κατέκτησε τον τίτλο. Δείτε το απίθανο στατιστικό της νορβηγικής ομάδας.

Η Μπόντο Γκλιμτ έχει κάνει ολόκληρη την Ευρώπη να παραμιλάει με τα τρομερά και φοβερά πράγματα που έχει πετύχει φέτος στο Champions League.

Οι Νορβηγοί δεν αρκέστηκαν σε μία απλή καλή πορεία, πετώντας εκτός την περσινή φιναλίστ της διοργάνωσης, Ίντερ, κερδίζοντάς τη δύο φορές, δείχνοντας πως τίποτα που έχουν πετύχει τα τελευταία χρόνια δεν ήταν σύμπτωση.

Σαν να μην έφτανε αυτό, νωρίτερα, προκειμένου να βρεθούν ανάμεσα στις 24 καλύτερες ομάδες που προκρίθηκαν από τη League Phase, λύγισαν τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ πέρασαν νικηφόρα και από το “σπίτι” της Ατλέτικο Μαδρίτης, το καυτό Μετροπολιτάνο, σε μια βραδιά που έγραψαν ιστορία.

Έτσι, η ομάδα από το παγωμένο Μπόντο έγινε η πρώτη εκτός των πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία) που κερδίζει τέσσερις σερί αγώνες στο Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League απέναντι σε συλλόγους από αυτά τα πρωταθλήματα, από την εποχή του μυθικού Άγιαξ της σεζόν 1971-72 που κατέκτησε το τρόπαιο.

Το να καταφέρουν κάτι αντίστοιχο οι Νορβηγοί, μισό αιώνα μετά, φαντάζει -ρεαλιστικά- εξαιρετικά δύσκολο. Το Champions League είναι ένας μαραθώνιος ποιότητας, βάθους και εμπειρίας. Όμως αυτή η Μπόντο/Γκλιμτ έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται ονόματα, δεν επηρεάζεται από έδρες και δεν μπαίνει στο γήπεδο για να συμμετάσχει, αλλά για να κερδίσει.

Πόσο μάλλον όταν ο αντίπαλος που θα προκύψει από την κλήρωση της Παρασκευής (26/02) στη Νιόν της Ελβετίας θα είναι είτε η Σίτι, την οποία έχουν ήδη κερδίσει και ξέρουν πως μπορούν να την κοιτάξουν στα μάτια, είτε η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη, μια ομάδα με ποιότητα αλλά όχι… φόβητρο για τους ατρόμητους Νορβηγούς.

Διαβαστε ακομη