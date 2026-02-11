Ξεκάθαρα μια κακή παρένθεση

Στον απόηχο της μεγάλης πρόκρισης στο κύπελλο, επί της Ομόνοιας, η ΑΕΛ δέχθηκε κατραπακιά στο πρωτάθλημα, χάνοντας με σχεδόν κατεβασμένα τα χέρια από την Ε.Ν. Ύψωνα (3-0). Όσα καλά λόγια γράφτηκαν και ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες για να τη βελτίωση που παρουσιάζει η ομάδα της Λεμεσού με τον Ούγκο Μαρτίνς στον πάγκο δεν βρήκαν εφαρμογή.

Πλέον, μετά από αυτό το αποτέλεσμα μειώθηκαν οι πιθανότητες για την ανατροπή στη βαθμολογία και την είσοδο στο α’ γκρουπ, αφού πέντε αγωνιστικές πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου παραμένει στο -6 από τον έκτο ΑΠΟΕΛ.

Η ατάκα του Μαρτίνς, μετά τον αγώνα, σχετικά με την εικόνα της ομάδας, ήταν χαρακτηριστική: «Ήμασταν απλά 11 ποδοσφαιριστές σε ένα γήπεδο. Δεν παίξαμε σαν ομάδα, δεν είχαμε πάθος. Δεν είναι θέμα φυσικής κατάστασης, υπήρχαν πέντε ημέρες μεταξύ των αγώνων, είναι θέμα νοοτροπίας».

Προφανώς, ο Πορτογάλος τεχνικός και οι ποδοσφαιριστές του θα θέλουν να κλείσουν σύντομα αυτή την κακή παρένθεση, στο εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής (15/02, 16:00) με την Πάφος FC.