Οι VARίστες έμειναν άναυδοι: «Ουάου! Το γκολ πρέπει να μετρήσει, δεν τσεκάρω τίποτα»

Η Κολωνία φιλοξένησε την Χόφενχαϊμ στην έδρα της για την 23η αγωνιστική της Bundesliga. Αν και το ματς αναδείχθηκε ισόπαλο, το γκολ του Ράγκναρ Άχε στο 15ο λεπτό ξεχώρισε και άφησε άπαντες άναυδους.

Ο Γερμανός επιθετικός της Κολωνίας ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με... ανάποδο ψαλιδάκι, νικώντας τον Μπάουμαν. Ο τρόπος που σκόραρε άφησε με ανοιχτό το στόμα ακόμη και τους διαιτητές. Παρά το VAR, ούτε οι διαιτητές ούτε οι VARίστες θέλησαν να επανεξετάσουν τη φάση, ανακηρύσσοντας το γκολ της χρονιάς. «Ουάου! Το γκολ πρέπει να μετρήσει, δεν τσεκάρω τίποτε», «Το γκολ της χρονιάς», «Απίστευτο», ήταν μερικά από τα σχόλια τους.

Η Bundesliga ήταν επίσης εκστασιασμένη με το θέαμα και αποφάσισε να επιβραβεύσει τον ποδοσφαιριστή της Κολωνίας, χαρίζοντας του το βραβείο για το καλύτερο τέρμα του μήνα Φεβρουαρίου.

𝙇𝙖 𝙧𝙚́𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙑𝘼𝙍 𝙨𝙪𝙞𝙩𝙚 𝙖𝙪 𝙗𝙪𝙩 𝙙𝙚 𝙍𝙖𝙜𝙣𝙖𝙧 𝘼𝙘𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙃𝙤𝙛𝙛𝙚𝙣𝙝𝙚𝙞𝙢 𝙚𝙨𝙩 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚̀𝙩𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙛𝙤𝙡𝙡𝙚 🤣, 𝙚𝙩 𝙤𝙣 𝙥𝙚𝙪𝙩 𝙘𝙡𝙖𝙞𝙧𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙧𝙚𝙣𝙙𝙧𝙚 𝙫𝙪 𝙡𝙚 𝙗𝙖𝙣𝙜𝙚𝙧 🤯 pic.twitter.com/YcpjJHTqUt — OussoudAtlas🇲🇦🇲🇦 (@dragooooooooo7) March 13, 2026

