ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Οτσόα και η αναμονή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Οτσόα και η αναμονή

Είναι έντονη η κριτική που δέχεται

Είναι έντονη η κριτική που δέχεται ο Ούγκο Μαρτίνς για το γεγονός ότι εξακολουθεί να δίνει φανέλα βασικού στον Γκιγιέρμο Οτσόα.

Ο Μεξικανός δεν τον δικαιώνει αφού ελάχιστα είναι τα ματς που κράτησε την ΑΕΛ στο... κόλπο με τις επεμβάσεις του. Στο μυαλό έρχεται ο προημιτελικός κυπέλλου με την Ομόνοια στο ΓΣΠ, όπως και με τον ΑΠΟΕΛ στο ίδιο γήπεδο για το πρωτάθλημα.

Παρεμπιπτόντως, ο τραυματισμός του βασικού πορτιέρο της Εθνικής Μεξικού ανοίγει την πόρτα στον Οτσόα. Άλλωστε ο λόγος που ήρθε στην ΑΕΛ ήταν μέσα από τους αγώνες να διεκδικήσει κλήση για το Μουντιάλ. Κάτι που το επιτυγχάνει.

Όμως στη λεμεσιανή ομάδα θέλουν να αποτελέσει σημείο αναφοράς στα ματς για τα ημιτελικά του κυπέλλου. Εκεί είναι που τον χρειάζεται ώστε να πανηγυριστεί διάκριση που θα έχει όφελος για όλους.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η 26η αγωνιστική καθορίζει το πρόγραμμα της Β' φάσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το 25% για την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Από τα 4μ. το 1912 στα 6,31μ. το 2026: Η εκτόξευση των ρεκόρ στο επί κοντώ

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Νέα τραγωδία σε οπαδικό επεισόδιο: Νεκρός 20χρονος στην Καλαμαριά

Ελλάδα

|

Category image

Νικητές στο ντέρμπι με Σέλτικς οι Θάντερ, έγραψε ιστορία ο SGA

NBA

|

Category image

Του… πάει η Ευρώπη

ΑΕΚ

|

Category image

Πάει καιρός και είναι αναγκαίο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Οτσόα και η αναμονή

ΑΕΛ

|

Category image

Μονόδρομος αλλά και πρόκληση για ΠΑΕΕΚ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (13/03)

TV

|

Category image

Πολλοί οι ανοιχτοί λογαριασμοί στο Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ροθάδα: «Να παλέψουμε για κάτι που μοιάζει με όνειρο»

ΑΕΚ

|

Category image

H επιστροφή Λεσόρ έφερε τέλος στον κατήφορο για τον Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

Europa League: Μοναδική... άνετη η Φερεντσβάρος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φοβερή και τρομερή η ΑΕΚ στη Σλοβενία, έκανε... πάρτι με τεσσάρα

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη