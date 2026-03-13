Ο Οτσόα και η αναμονή

Είναι έντονη η κριτική που δέχεται ο Ούγκο Μαρτίνς για το γεγονός ότι εξακολουθεί να δίνει φανέλα βασικού στον Γκιγιέρμο Οτσόα.

Ο Μεξικανός δεν τον δικαιώνει αφού ελάχιστα είναι τα ματς που κράτησε την ΑΕΛ στο... κόλπο με τις επεμβάσεις του. Στο μυαλό έρχεται ο προημιτελικός κυπέλλου με την Ομόνοια στο ΓΣΠ, όπως και με τον ΑΠΟΕΛ στο ίδιο γήπεδο για το πρωτάθλημα.

Παρεμπιπτόντως, ο τραυματισμός του βασικού πορτιέρο της Εθνικής Μεξικού ανοίγει την πόρτα στον Οτσόα. Άλλωστε ο λόγος που ήρθε στην ΑΕΛ ήταν μέσα από τους αγώνες να διεκδικήσει κλήση για το Μουντιάλ. Κάτι που το επιτυγχάνει.

Όμως στη λεμεσιανή ομάδα θέλουν να αποτελέσει σημείο αναφοράς στα ματς για τα ημιτελικά του κυπέλλου. Εκεί είναι που τον χρειάζεται ώστε να πανηγυριστεί διάκριση που θα έχει όφελος για όλους.