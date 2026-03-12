ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έμεινε στα… πανηγύρια

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Έμεινε στα… πανηγύρια

Δύσκολες μέρες διανύει η ΑΕΛ, καθώς το τελευταίο διάστημα τίποτα δεν φαίνεται να λειτουργεί όπως θα ήθελαν, τόσο οι διοικούντες όσο και το τεχνικό επιτελείο.

Οι γαλαζοκίτρινοι αισθάνονται πίκρα για το γεγονός ότι, ίσως δεν πήραν ότι δικαιούνταν στις τελευταίες μονομαχίες. Όμως το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετρά στο τέλος.

Το σύνολο του Ούγκο Μάρτινς έκανε τη μεγάλη υπέρβαση στις 4 Φεβρουαρίου και πήρε την πρόκριση σε νοκ άουτ παιχνίδι κόντρα στην Ομόνοια. Ήταν τότε που παρουσίασε αλλιώτικο πρόσωπο, ψυχωμένο και έτοιμο για να πάει παρακάτω. Εκ τότε, πήρε την κάτω βόλτα! Κατά κάποιο τρόπο έμεινε στα... πανηγύρια.

Η ΑΕΛ μετρά τέσσερις ήττες σε πέντε αγώνες, καθώς κατάφερε να κερδίσει μόνο την ουραγό Ένωση. Στα παιχνίδια με Ε.Ν Ύψωνα, Πάφο, ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα, δεν κατάφερε να κλειδώσει βαθμό ή βαθμούς με αποτέλεσμα ο προβληματισμός να αυξάνεται εβδομάδα με εβδομάδα.

Η ΑΕΛ καλείτο να διαχειριστεί αυτά τα παιχνίδια ως προετοιμασία για τους δύο αγώνες της ημιτελικής φάσης, αφού ο δείκτης θα είναι αυξημένος, λόγω του ότι θα κληρωθεί είτε με τον ΑΠΟΕΛ, είτε με την Πάφο είτε με τον Απόλλωνα. Εμφανίσεις και λάθη σαν αυτά που προηγήθηκαν στα τέσσερα αυτά παιχνίδια, είναι απαγορευτικά καθώς ενδέχεται να αποβούν «μοιραία». Ο Πορτογάλος τεχνικός και οι συνεργάτες του ψάχνουν να βρουν τι πήγε λάθος, ώστε η ομάδα της Λεμεσού να σηκώσει και πάλι κεφάλι. 

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, η κατάσταση των Μουγκέ και Ζόκε αξιολογείται και θα ξεκαθαρίσει στην αυριανή τελευταία προπόνηση πριν το ματς με την Ομόνοια Αραδίππου (14/03). Εκτός επιλογών λόγω τιμωρίας θα είναι ο Γκλάβσιτς.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Tags

ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημο: Παραμένει κάτοικος Πειραιά ο Ελ Κααμπί

Ελλάδα

|

Category image

Φουρνιέ: «Το 2024 πήγα στο βουνό, σκέφτηκα σοβαρά να αποσυρθώ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το 7-0 που χαρίζει... ασφάλεια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μεγάλο πλήγμα να χάνει τέτοιους παίκτες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η τρομακτική πορεία που «έσβησε» το -18

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συμπλοκή μεταξύ οπαδών της Θέλτα και της Λιόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μουντιάλ 2026 - Τραμπ: «Ευπρόσδεκτο το Ιράν, αλλά...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήρθαν αλλά... άφαντοι οι νεοφερμένοι της Ένωσης

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αποχωρεί από την ΑΠΕΑ για την Εθνική Ρουάντας ο Στιβ Κωνσταντινίδης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Οι 24 ώρες που «κατέστρεψαν» τη φήμη της Premier League και οι πιθανότητες πρόκρισης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βρήκε αμυντική σταθερότητα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με την πρωτοποριακή πίσω αεροτομή η Ferrari στην Κίνα

AUTO MOTO

|

Category image

Kατευθύνεται προς Bernabeu η Finalissima αλλά η AFA πιέζει για αλλαγή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υποψήφιος για τον πάγκο της εθνικής Γερμανίας ο Κλοπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα με το No.1 του Μεξικού - Πάει ο Οτσόα Μουντιάλ!

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη