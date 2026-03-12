Οι γαλαζοκίτρινοι αισθάνονται πίκρα για το γεγονός ότι, ίσως δεν πήραν ότι δικαιούνταν στις τελευταίες μονομαχίες. Όμως το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετρά στο τέλος.

Το σύνολο του Ούγκο Μάρτινς έκανε τη μεγάλη υπέρβαση στις 4 Φεβρουαρίου και πήρε την πρόκριση σε νοκ άουτ παιχνίδι κόντρα στην Ομόνοια. Ήταν τότε που παρουσίασε αλλιώτικο πρόσωπο, ψυχωμένο και έτοιμο για να πάει παρακάτω. Εκ τότε, πήρε την κάτω βόλτα! Κατά κάποιο τρόπο έμεινε στα... πανηγύρια.

Η ΑΕΛ μετρά τέσσερις ήττες σε πέντε αγώνες, καθώς κατάφερε να κερδίσει μόνο την ουραγό Ένωση. Στα παιχνίδια με Ε.Ν Ύψωνα, Πάφο, ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα, δεν κατάφερε να κλειδώσει βαθμό ή βαθμούς με αποτέλεσμα ο προβληματισμός να αυξάνεται εβδομάδα με εβδομάδα.

Η ΑΕΛ καλείτο να διαχειριστεί αυτά τα παιχνίδια ως προετοιμασία για τους δύο αγώνες της ημιτελικής φάσης, αφού ο δείκτης θα είναι αυξημένος, λόγω του ότι θα κληρωθεί είτε με τον ΑΠΟΕΛ, είτε με την Πάφο είτε με τον Απόλλωνα. Εμφανίσεις και λάθη σαν αυτά που προηγήθηκαν στα τέσσερα αυτά παιχνίδια, είναι απαγορευτικά καθώς ενδέχεται να αποβούν «μοιραία». Ο Πορτογάλος τεχνικός και οι συνεργάτες του ψάχνουν να βρουν τι πήγε λάθος, ώστε η ομάδα της Λεμεσού να σηκώσει και πάλι κεφάλι.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, η κατάσταση των Μουγκέ και Ζόκε αξιολογείται και θα ξεκαθαρίσει στην αυριανή τελευταία προπόνηση πριν το ματς με την Ομόνοια Αραδίππου (14/03). Εκτός επιλογών λόγω τιμωρίας θα είναι ο Γκλάβσιτς.