Πλήγμα με το No.1 του Μεξικού - Πάει ο Οτσόα Μουντιάλ!

Σημαντική εξέλιξη η οποία αφορά τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ

Όπως όλα δείχνουν ο Γκιγιέρμο Οτσόα θα δώσει το «παρών» σε άλλο ένα Μουντιάλ, το έκτο της καριέρας του! 

Όπως μεταδίδουν στο Μεξικό, ο Luis Ángel Malagón, ο πρώτος τερματοφύλακας της Εθνικής τραυματίστηκε σοβαρά και θα χάσει την μεγάλη αυτή διοργάνωση. 

Συγκεκριμένα, υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η εξέλιξη αυτή, φέρνει τον γκολκίπερ της ΑΕΛ να θέτει γερή υποψηφιότητα για να παραστεί στο έκτο Μουντιάλ. 

