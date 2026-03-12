Πλήγμα με το No.1 του Μεξικού - Πάει ο Οτσόα Μουντιάλ!
Σημαντική εξέλιξη η οποία αφορά τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ
Όπως όλα δείχνουν ο Γκιγιέρμο Οτσόα θα δώσει το «παρών» σε άλλο ένα Μουντιάλ, το έκτο της καριέρας του!
Όπως μεταδίδουν στο Μεξικό, ο Luis Ángel Malagón, ο πρώτος τερματοφύλακας της Εθνικής τραυματίστηκε σοβαρά και θα χάσει την μεγάλη αυτή διοργάνωση.
Συγκεκριμένα, υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η εξέλιξη αυτή, φέρνει τον γκολκίπερ της ΑΕΛ να θέτει γερή υποψηφιότητα για να παραστεί στο έκτο Μουντιάλ.
🟢DEPORTES | 🚨 Luis Ángel Malagón sufre ruptura del tendón de Aquiles. América confirma cirugía y el portero podría quedar fuera del Mundial 2026. 👇⚽🇲🇽 #Malagón #SelecciónMexicana #América #Mundial2026 #FutbolMexicano https://t.co/d3PLJb6loC— 24HorasQRoo (@24HorasQR) March 12, 2026
Lo que parecía ser el ciclo de consolidación para Luis Ángel Malagón ha dado un giro trágico.— La-Lista Deportes (@LaListaDeportes) March 12, 2026
El portero del América ha compartido un mensaje desgarrador en sus redes sociales tras confirmarse la gravedad de su lesión.https://t.co/UYcKQBRaKL pic.twitter.com/LA2goZVw6i
Mexico’s No.1 goalkeeper Luis Ángel Malagón has torn his Achilles and will miss the World Cup. 🇲🇽— SPORF (@Sporf) March 12, 2026
All signs now point to Guillermo Ochoa stepping in, which could see the 40-year-old play in his SIXTH World Cup! 🏆
Ochoa… One Last Dance! 🧤 pic.twitter.com/SetHPC5lzX