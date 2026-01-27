Τι λέει το... 2,5 με οψιόν άλλα δύο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον 21χρονο Καμερουνέζο ακραίο επιθετικό
Ο Φρανσουά Ρεζίς Μουγκέ αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΛ για την ενίσχυση στο δεξί άκρο της επίθεσης.
Η περίπτωση του νεαρού άσου αποτελεί μία σημαντική επένδυση και για το μέλλον στην ομάδα της Λεμεσού.
Αυτό άλλωστε μαρτυρά η διάρκεια του συμβολαίου που υπέγραψε αλλά και η οψιόν ανανέωσης.
Ο Μουγκέ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών με δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον 2 χρόνια.
Ψ.