Ρεάλ Μαδρίτης: Μηδενική ανοχή μετά τον ναζιστικό χαιρετισμό

Η Ρεάλ Μαδρίτης προετοιμάζεται για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας όμως να διαχειριστεί ένα σοβαρό ζήτημα που δεν αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά τις εξέδρες. Η διοίκηση του συλλόγου έχει δώσει αυστηρές οδηγίες προς το οργανωμένο κομμάτι των οπαδών, ζητώντας να μην υπάρξει καμία αναφορά στον Πεπ Γκουαρδιόλα, ούτε με συνθήματα ούτε με πανό, καθώς ο σύλλογος βρίσκεται ήδη υπό στενή επιτήρηση από την UEFA.

Η ένταση προέκυψε μετά το περιστατικό της 25ης Φεβρουαρίου στο παιχνίδι με τη Μπενφίκα, όταν οι κάμερες κατέγραψαν φίλαθλο στη θύρα των οργανωμένων να κάνει επανειλημμένα ναζιστικό χαιρετισμό. Το γεγονός προκάλεσε οργή και ντροπή στη διοίκηση, ιδιαίτερα επειδή λίγα λεπτά νωρίτερα η ίδια εξέδρα είχε σηκώσει πανό με τα μηνύματα «No to racism» και «Respect». Η Ρεάλ εντόπισε άμεσα τον υπαίτιο, τον απομάκρυνε από το γήπεδο και ξεκίνησε διαδικασία διαγραφής του, όμως η UEFA επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ και έθεσε σε δοκιμαστική περίοδο ενός έτους το ενδεχόμενο μερικού κλεισίματος 500 θέσεων στη νότια κερκίδα.

Με αυτά τα δεδομένα, ο διευθυντής κοινωνικών δραστηριοτήτων του συλλόγου, Χοσέ Λουίς Σάντσεθ, συναντήθηκε με εκπροσώπους των οργανωμένων ενόψει του αγώνα με τη Σίτι. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: Καμία αναφορά στον Γκουαρδιόλα, ώστε να μην ενεργοποιηθεί η ποινή που βρίσκεται σε αναστολή. Η UEFA έχει ήδη τιμωρήσει τη Ρεάλ στο παρελθόν για υβριστικά και ομοφοβικά συνθήματα κατά του Καταλανού τεχνικού, επιβάλλοντας πρόστιμο 30.000 ευρώ και δοκιμαστική περίοδο δύο ετών για πιθανό κλείσιμο θύρας.

Οι οργανωμένοι γνωρίζουν ότι θα βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση από τα λεγόμενα «μωβ γιλέκα», το προσωπικό ασφαλείας που έχει εντολή να επιβλέπει την τήρηση των κανονισμών. Παράλληλα, η UEFA έχει απαγορεύσει και την εμφάνιση εθνικών σημαιών – ακόμη και της ισπανικής.

Διπλή απειλή τιμωρίας

Οι δύο υποθέσεις -ο ναζιστικός χαιρετισμός και τα συνθήματα κατά Γκουαρδιόλα- αφορούν διαφορετικά τμήματα του γηπέδου, όμως η UEFA έχει καταστήσει σαφές ότι οποιοδήποτε νέο περιστατικό την Τετάρτη μπορεί να οδηγήσει σε μερικό κλείσιμο του «Μπερναμπέου». Η διοίκηση και οι οπαδοί γνωρίζουν ότι το περιθώριο λάθους είναι μηδενικό.

Και ένα ακόμη πρόβλημα: Τα άδεια καθίσματα

Παρά το μέγεθος της αναμέτρησης, η Ρεάλ αντιμετωπίζει και ένα απρόσμενο ζήτημα: Χιλιάδες εισιτήρια παραμένουν απούλητα. Η απογοήτευση από την πορεία της ομάδας -με αλλαγή προπονητή, τραυματισμούς και μέτρια αποτελέσματα- σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές, που σε πολλές θύρες ξεπερνούν τα 300 ευρώ, έχουν αποθαρρύνει μεγάλο μέρος του κόσμου.

Έτσι, η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα την πίεση του αγώνα, την αυστηρή επιτήρηση της UEFA και μια εξέδρα που δεν αναμένεται να είναι γεμάτη, σε μια από τις πιο κρίσιμες βραδιές της σεζόν.