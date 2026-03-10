Έδωσε άσυλο σε επτά Ιρανές η Αυστραλία

Τουλάχιστον επτά παίκτριες της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία μετά τον αποκλεισμό τους στη φάση των ομίλων του Ασιατικού Κυπέλλου, σύμφωνα με το ABC Brisbane.

Πέντε έλαβαν άσυλο χθες (9/3), ενώ τουλάχιστον δύο άλλες, οι Μοχαντέσε Ζόλφι και Γκόλνους Κοσραβί, φέρονται να πήραν την ίδια απόφαση στη συνέχεια.

Μία εξέλιξη που ακολούθησε την άρνηση αρκετών μελών της εθνικής ομάδας γυναικών να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα εναντίον της Νότιας Κορέας.

Ορισμένες παίκτριες χαρακτηρίστηκαν «προδότριες» από την ιρανική κρατική τηλεόραση, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για τον κίνδυνο δίωξης και διώξεων κατά την επιστροφή τους στο Ιράν.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, μέσω του υπουργού Εσωτερικών Τόνι Μπερκ, ανέφερε ότι οι παίκτες μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους και τους δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος για να αποφασίσουν ελεύθερα για την κατάστασή τους.