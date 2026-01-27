Ανακοίνωσε François-Régis Mughe η ΑΕΛ

Η ανακοίνωση:

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με τον ποδοσφαιριστή François-Régis Mughe για συνεργασία διάρκειας 2.5 ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον 2 χρόνια.

Ο François-Régis Mughe γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 2004 στο Καμερούν και αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός. Προέρχεται από την ακαδημία EF Brasseries du Cameroun, ενώ σε νεαρή ηλικία μεταγράφηκε στη Γαλλία, όπου εντάχθηκε στην Olympique de Marseille, με την οποία υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Κατά την παρουσία του στη γαλλική ομάδα κατέγραψε συμμετοχές με την πρώτη ομάδα στο πρωτάθλημα Ligue 1, καθώς και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της ΑΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Αθλητική Ένωση Λεμεσού