Χειρουργήθηκε ο Ροντρίγκο και επιστροφή σε ένα χρόνο!

Πριν καλά-καλά προλάβει να γυρίσει στην αγωνιστική δράση, ο Ροντρίγκο υπέστη νέο τραυματισμό κι αυτή τη φορά πολύ πιο σοβαρό. Ο Βραζιλιάνος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου κι έξω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κόντρα στη Χετάφε κι έγινε ο τελευταίος που συμπληρώνει το φορτωμένο απουσιολόγιο της Ρεάλ.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από ενημέρωση του ισπανικού κλαμπ, ο επιθετικός των Μερένγκες υποβλήθηκε την Τρίτη (10/3) σε επιτυχημένη επέμβαση για να αποκαταστήσει τη σοβαρή ζημιά στο γόνατο, όμως η διάρκεια αποθεραπείας δεν προβλέπεται καθόλου σύντομη.

Σύμφωνα άλλωστε με τις εκτιμήσεις, ο Ροντρίγκο θα παραμείνει στα «πιτς» για έναν ολόκληρο χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και πλέον βάζει ως στόχο επιστροφής τον Μάρτιο του 2027!

Στη Μαδρίτη πάντως ευελπιστούν να τον δουν να επιστρέφει στις προπονήσεις λίγο νωρίτερα και συγκεκριμένα στους δέκα μήνες, ώστε να πάρει τον απαραίτητο χρόνο για να γυρίσει στο 100% μετά από ένα χρόνο απουσίας.

gazzetta.gr