ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποσύρθηκε από την εθνική Αγγλίας ο Κάιλ Γουόκερ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποσύρθηκε από την εθνική Αγγλίας ο Κάιλ Γουόκερ

Λίγους μήνες πριν το Μουντιάλ

Λίγους μόλις μήνες πριν τη σέντρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, ο Κάιλ Γουόκερ πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Αγγλίας!

Ο 35χρονος δεξιός μπακ της Μπέρνλι ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (10/03) πως κρεμά οριστικά τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος, με αποτέλεσμα να θέσει εαυτόν ρόστερ των «τριών λιονταριών» για το Μουντιάλ 2026.

Ο πολύπειρος αμυντικός που διατέλεσε για χρόνια αρχηγός της Αγγλίας ολοκληρώνει το ταξίδι του με την εθνική έπειτα από 15 χρόνια και συνολικά 96 συμμετοχές, φτάνοντας δύο φορές στον τελικό του Euro (2021, 2024).

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έδωσε άσυλο σε επτά Ιρανές η Αυστραλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποσύρθηκε από την εθνική Αγγλίας ο Κάιλ Γουόκερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χειρουργήθηκε ο Ροντρίγκο και επιστροφή σε ένα χρόνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πόσο μίκρυναν τον ΑΠΟΕΛ...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υπό το βλέμμα Γιαννακόπουλου η προπόνηση του Παναθηναϊκού

EUROLEAGUE

|

Category image

Καμπρέρα, πανέτοιμος να... πυροβολήσει ξανά!

ΑΕΚ

|

Category image

«Ήθελαν να τον δώσουν δανεικό, αλλά είδα τη σύνδεσή του με τον Μέσι - Πάσαρε μόνο σε αυτόν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα... θυμάται την 23η

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με Σλούκα κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Το πρόγραμμα για τη γ’ φάση του πρωταθλήματος Allwyn Γυναικών

Χαντμπολ

|

Category image

Τι γίνεται με τους τραυματίες της Μπέτις ενόψει Παναθηναϊκού

Ελλάδα

|

Category image

«Η επιστροφή του Φραντσέσκο Τότι στη Ρόμα βρίσκεται στο τελικό στάδιο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης, εθνική Γαλλίας, χορηγός και στη μέση ο τραυματίας Εμπαπέ σε έναν «πόλεμο» συμφερόντων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτή θα είναι η τελευταία ζαριά για σωτηρία

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Από τη β’ κατηγορία στο αεροπλάνο για ευρωπαϊκό παιχνίδι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη