Αποσύρθηκε από την εθνική Αγγλίας ο Κάιλ Γουόκερ

Λίγους μόλις μήνες πριν τη σέντρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, ο Κάιλ Γουόκερ πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Αγγλίας!

Ο 35χρονος δεξιός μπακ της Μπέρνλι ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (10/03) πως κρεμά οριστικά τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος, με αποτέλεσμα να θέσει εαυτόν ρόστερ των «τριών λιονταριών» για το Μουντιάλ 2026.

Ο πολύπειρος αμυντικός που διατέλεσε για χρόνια αρχηγός της Αγγλίας ολοκληρώνει το ταξίδι του με την εθνική έπειτα από 15 χρόνια και συνολικά 96 συμμετοχές, φτάνοντας δύο φορές στον τελικό του Euro (2021, 2024).