Μαρτίνς: «Στο δεύτερο μέρος άλλαξαν όλα»

Διαβάστε όσα είπε ο Ούγκο Μαρτίνς μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΛ με την Ανόρθωση και την ήττα με 2-1.

«Ξεκινήσαμε το παιχνίδι πολύ καλά σκοράροντας ένα γκολ. Είχαμε την ευκαιρία να σκοράρουμε ένα δεύτερο γκολ. Ο αντίπαλος δεν μας δημιούργησε ξεκάθαρες φάσεις στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος άλλαξαν όλα. Ήμασταν συνεχώς παθητικοί. Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε την μπάλα.  Συγχαρητήρια στην Ανόρθωση, εμείς θα πρέπει να δουλέψουμε για τα επόμενα παιχνίδια» 

 

