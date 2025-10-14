ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΛ: Τα εισιτήρια για Άρη

Η ΑΕΛ ενημερώνει για τα εισιτήρια του ντέρμπι με τον Άρη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ανακοινώνει τις λεπτομέρειες της προπώλησης των εισιτηρίων για τoν εκτός έδρας αγώνα με τον ΑΡΗ, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 19/10/2025 στις 19:00 στο Στάδιο “ΑΛΦΑΜΕΓΑ”, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League 2025/26.

 

Η ομάδα μας θα έχει στη διάθεση της 1600 εισιτήρια για την Βόρεια Κερκίδα του Σταδίου “ΑΛΦΑΜΕΓΑ” και οι εισόδοι θα ανοίξουν στις 17:30.

 

Η διάθεση των εισιτηρίων θα αρχίσει την Τετάρτη 15/10/2025 στις 09:00.

 

Τρόπος διάθεσης και προτεραιότητα:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (VIP BOXES & VIP SEATS)

 

Από την Τετάρτη 15/10/25 στις 09:00 μέχρι την Πέμπτη 16/10/25 στις 09:00 δικαίωμα αγοράς θα έχουν ΜΟΝΟ οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας VIP BOXES και VIP SEATS ηλεκτρονικά στο https://tickets.ael.com.cy/ και στο AEL Official Shop στην οδό Αγίας Ζώνης 12 στο πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 (ΔΥΤΙΚΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ & ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΙΔΑ)

 

Από την Πέμπτη 16/10/25 στις 09:00 μέχρι την Παρασκευή 17/10/25 στις 09:00 δικαίωμα αγοράς θα έχουν ΜΟΝΟ οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της ΔΥΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ηλεκτρονικά στο https://tickets.ael.com.cy/ και στο AEL Official Shop στην οδό Αγίας Ζώνης 12 στο πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ)

 

Εάν και εφόσον μείνουν διαθέσιμα εισιτήρια από τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 & 2, τότε θα τεθούν σε διάθεση προς όλους τους φίλους της ΑΕΛ από την Παρασκευή 17/10/25 στις 09:00 μέχρι την Κυριακή 19/10/25 στις 14:00 στο https://tickets.ael.com.cy/ και από το AEL Official Shop στην οδό Αγίας Ζώνης 12 στο πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας.

 

Αριθμός εισιτηρίων του αγώνα θα δοθεί και στον ΣΥ.Φ.ΑΕΛ.

 

Ξεκαθαρίζεται ότι απαγορεύεται η παραχώρηση του εισιτηρίου διαρκείας σε άλλο/τρίτο πρόσωπο και αυτό θα τηρηθεί αυστηρά.

 

Επίδειξη εισιτηρίου διαρκείας και barcode:

 

Τονίζουμε ξεκάθαρα ότι για την αγορά εισιτηρίου ONLINE απαιτείται από το σύστημα ο αριθμός του barcode του εισιτηρίου διαρκείας.

 

Για την αγορά εισιτηρίου από το AEL Official Shop, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας. Χωρίς την επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας δεν θα δίνεται εισιτήριο σε κανένα έστω και αν είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας.

 

Καλούμε τους φίλους της ΑΕΛ να δείξουν την ανάλογη κατανόηση και υπομονή καθώς ο αριθμός των εισιτηρίων που έχουμε στη διάθεση μας είναι πολύ περιορισμένος και δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες των φίλων της ομάδας μας.

 

Ωράριο λειτουργίας AEL Official Shop (Αγίας Ζώνης 12):

 

• Τετάρτη (15/10): 09:00-14:00

 

• Πέμπτη (16/10): 09:00-13:00, 15:00-18:00

 

• Παρασκευή (17/10): 09:00-13:00, 15:00-18:00

 

• Σάββατο (18/10): 09:00-14:00

 

• Κυριακή (19/10): ΚΛΕΙΣΤΟ

 

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 

ΚΑΝΟΝΙΚΑ: €20

 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ: €10

 

ΠΑΙΔΙΚΑ: €3

 

** Όσοι αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε προβλήματα με την αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων μπορούν να επικοινωνούν στον αριθμό 24251500 (μόνο καθημερινές 09:00 με συνεχόμενο ωράριο μέχρι τις 17:00) για τεχνική υποστήριξη.

 

** Για την αγορά εισιτηρίου για άτομα άνω των 14 ετών είναι απαραίτητη η κάρτα φιλάθλου. Περισσότερες πληροφορίες για την κάρτα φιλάθλου επικοινωνήστε με τα γραφεία του ΚΟΑ στο +35777772044.

 

** Σημειώνεται ότι ΔΕΝ θα ανοίξουν ταμεία στο γήπεδο την ημέρα του αγώνα.

 

