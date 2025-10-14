Η επιστροφή της πίστης!

Μπορεί το τελευταίο παιχνίδι με την Αυστρία στις 15 Νοεμβρίου στο «Αλφαμέγα» (19:00), που είναι και το τελευταίο αυτής της φάσης του 8ου Ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, να έχει τυπικό χαρακτήρα, όμως ο Απόστολος Μάντζιος κάθε άλλο παρά έτσι το αντιμετωπίζει.

Ο Ελλαδίτης προπονητής σκοπεύει να αξιοποιήσει τόσο αυτόν τον αγώνα όσο και το φιλικό με την Εσθονία (18/11, επίσης στη Λεμεσό), για να δουλέψει σε διάφορες πτυχές του παιχνιδιού και να συνεχίσει να «χτίζει» την Εθνική που όλοι ονειρευόμαστε.

Άλλωστε, μέσα από την προκριματική διαδικασία, παρατηρήθηκε σταδιακή πρόοδος και θετικά δείγματα αλλαγής στη νοοτροπία των διεθνών. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εκπλήρωσε με επιτυχία τις δύο αποστολές απέναντι στο Σαν Μαρίνο, ενώ το πιο σημαντικό είναι ότι σε αρκετά παιχνίδια πρόβαλε σθεναρή αντίσταση απέναντι σε πιο μεγάλους αντιπάλους, με αποκορύφωμα τις δύο ισοπαλίες με Ρουμανία και Βοσνία/Ερζεγοβίνη (αμφότερες με σκορ 2-2).

Είναι η πρώτη φορά, μετά από αρκετά χρόνια, που διακρίνεται πίστη και αισιοδοξία, όχι μόνο στις τάξεις της ομάδας αλλά και σε μεγάλη μερίδα του φίλαθλου κόσμου, ότι αυτή η Εθνική έχει προοπτική.

Γνωρίζουμε καλά ότι δεν θα γίνουμε μεγάλη δύναμη στον διεθνή ποδοσφαιρικό χάρτη και πως η πρόκριση σε τελική φάση Παγκοσμίου ή Ευρωπαϊκού Κυπέλλου είναι ένας στόχος που πολύ δύσκολα θα εκπληρωθεί.

Ωστόσο, αυτό που ζητούν οι φίλαθλοι είναι ξεκάθαρο: αξιοπρεπείς εμφανίσεις, σταθερή βελτίωση και πάνω απ’ όλα να απαλλαγεί η Εθνική από την ταμπέλα του «εύκολου αντιπάλου».

Μερικά από τα σημαντικότερα συμπεράσματα αυτής της φάσης των προκριματικών είναι ότι ο 55χρονος προπονητής έχει αρχίσει, σταδιακά, να μεταδίδει τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα. Επίσης, φαίνεται πως εμπνέει τους ποδοσφαιριστές, κάτι που αποτυπώνεται όχι μόνο στην αγωνιστική τους εικόνα αλλά και στις δηλώσεις τους. Παράλληλα, διακρίνεται μια σαφής αλλαγή τόσο στη νοοτροπία όσο και στην ψυχολογία τους.

Ο Μάντζιος έχει μπροστά του αρκετές και σημαντικές προκλήσεις: να σταθεροποιήσει την απόδοση των διεθνών, να βρει την ισορροπία ανάμεσα στον υπέρμετρο ενθουσιασμό μετά από θετικά αποτελέσματα και την υπερβολική απογοήτευση μετά από απρόσμενες ήττες και σταδιακά να βελτιώνει την εικόνα της ομάδας, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες γύρω από αυτήν.

Ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει παλαιότητα ότι «η Εθνική θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τους ποδοσφαιριστές και όχι να έρχονται απλά γιατί έτσι πρέπει». Πρόσφατα ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής, τόνισε ότι αν ο Μάντζιος «διαπιστώσει ότι για κάποιον δεν αποτελεί προτεραιότητα η Εθνική, τότε, δεν θα έρχεται».

Το θετικό είναι ότι η αγωνιστική παρουσία των διεθνών δείχνει πως αυτό το μήνυμα έχει περάσει. Όχι απλώς το έχουν κατανοήσει αλλά το νιώθουν.

Και αυτό είναι το πιο σημαντικό: να αντιλαμβάνονται τη μεγάλη τιμή που έχουν φορώντας το εθνόσημο και να το αποδεικνύουν κάθε φορά μέσα στο γήπεδο.