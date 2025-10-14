ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εθνική Νέων Κ-19: Εκτός έδρας νίκη επί της Ρουμανίας

Παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, η Εθνική μας ομάδα των Νέων νίκησε με 2-1 εκτός έδρας τη Ρουμανία σε φιλικό αγώνα.

Αυτό ήταν και το τελευταίο φιλικό της Εθνικής Νέων πριν τις επίσημες υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων.

Η Κύπρος θα αγωνιστεί σε προκριματικό όμιλο με αντιπάλους την Ολλανδία, το Καζακστάν και την Ιρλανδία. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 12, 15 και 18 Νοεμβρίου στην Ολλανδία.

Τόσο η εμφάνιση όσο και το αποτέλεσμα, στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα για την παρουσία της Εθνικής μας στους επίσημους αγώνες της.

Ο Tomsa με πέναλτι στο 34' άνοιξε το σκορ για τη Ρουμανία. Στο 45' ο Πέτρος Ιωάννου έχασε μεγάλη ευκαιρία για να φέρει τον αγώνα στα ίσα.

Ο Χρύσης Ευαγγέλου με πλασέ μέσα από την περιοχή μετά από πάσα του Ιωάννου ισοφάρισε σε 1-1 στο 52'. Ο Ανδρέας Χριστοφόρου με εξαιρετικό σουτ στην κίνηση διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για την Εθνική μας στο 86'.

Κύπρος (Β. Κουλουντής): Σάββας Μίχος, Χαράλαμπος Μιχάλας (46' Γεώργιος Σκάφη), Κοσμάς Ιωάννου, Γαβριήλ Ψιλογένης (90' Παναγιώτης Χαραλάμπους), Αλέξανδρος Ευσταθίου (59' Γκόρντον Χαραλάμπους), Γιώργος Τζιωρτζής (70' Ανδρέας Χριστοφόρου), Χρίστος Λουκαϊδης (70' Μάριος Θεοχάρους), Αχιλλέας Λυσάνδρου, Χαράλαμπος Βαττής (70' Μάξιμος Πετούσης), Πέτρος Ιωάννου, Χρύσης Ευαγγέλου (59' Κωνσταντίνος Παναγή)

 

