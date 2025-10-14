ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπάρχει ελπίδα; Ο Μίχαελ Σουμάχερ έδειξε μικρή βελτίωση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Υπάρχει ελπίδα; Ο Μίχαελ Σουμάχερ έδειξε μικρή βελτίωση

Ευχάριστα νέα για τον Γερμανό θρύλο της Formula 1, Μίχαελ Σουμάχερ, μετέφερε δημοσιογράφος.

Η υγεία του Μίχαελ Σουμάχερ, φαίνεται να έχει παρουσιάσει μια μικρή βελτίωση, όπως αποκάλυψε Γάλλος δημοσιογράφος.

Ο θρύλος της Formula 1 και επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι καθηλωμένος μετά από τα εγκεφαλικά τραύματα που του προκάλεσε ένα σοβαρό ατύχημα σκι κατά την διάρκεια οικογενειακών διακοπών στο Μεριμπέλ της Γαλλίας το 2013. Έκτοτε είναι απομονωμένος, αντιμετωπίζοντας κινητικά προβλήματα και η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του είναι μηδαμινή, με απόφαση της οικογένειάς του που έχει ζητήσει σεβασμό στην ιδιωτικότητά της και μάλιστα έχει κινηθεί νομικά εναντίον όποιου έχει διαρρεύσει στοιχεία για τον «Σούμι».

«Δεν θα έλεγα ότι είναι καλά, αλλά ίσως ότι είναι λίγο καλύτερα», είπε ο δημοσιογράφος της L'Equipe, Στεφάν Λ'Ερμίτ, στο RTL. «Φέτος κατάφερε να υπογράψει ένα κράνος! Ήταν για την φιλανθρωπική εκδήλωση "Race Against Dementia" του Jackie Stewart. Μήπως η σύζυγός του του κράτησε το χέρι; Δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα θετικό σημάδι για τον Μίχαελ», ανέφερε.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η σύζυγός του Σουμάχερ, η Κορίνα, τον βοήθησε να γράψει τα αρχικά του στο κράνος.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λύγισε στο φινάλε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Εφές

EUROLEAGUE

|

Category image

Δοκιμασία σε... αφιλόξενη έδρα

ΑΕΚ

|

Category image

Η Νότια Αφρική επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 2010 - Νιγηρία από άλλον πλανήτη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό μέτωπο, ένας στόχος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Tο 44% και το 0/3 κτυπούν καμπανάκι για την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Χαστούκι» της Ιαπωνίας στη Βραζιλία του Αντσελότι με ανατροπή εξπρές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στις 3 Νοεμβρίου η ετήσια εκδήλωση του Βραβείου Πολιτιστικής, Αθλητικής και Κοινωνικής Προσφοράς «Κυριάκος Πίσσης»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι τέσσερις «επιλογές» του Αντετοκούνμπο αν επιστρέψει στην Ελλάδα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Άνοιξε η αυλαία της 8ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου Ασφαλούς Παιχνιδιού

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεν επιτρέπονται τα λάθη...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ταρέμι: Στην τελική τριάδα για το βραβείο του καλύτερου Ασιάτη παίκτη

Ελλάδα

|

Category image

Η AEGEAN στηρίζει και φέτος τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Πάντα ονειρευόμουν να προπονήσω στο Champions League» - Οι Νεϊμάρ-Μπαπέ και τα... τρία αδιανότητα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ένοχος για το άσεμνο βίντεο με ανήλικο δήλωσε ο Κουτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κυπελλούχος Τραπ 2025 ο Παύλος Κουτσόφτας!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη