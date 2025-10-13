Χρειάζεται να μπει ένα τέλος

Μετά το θετικό ξεκίνημα με τον Ούγκο Μάρτινς στον πάγκο της, η ΑΕΛ πλέον προετοιμάζεται για το τοπικό ντέρμπι με την Άρη (19/10, 19:00) με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Oι γαλαζοκίτρινοι θέλουν να κολλήσουν δεύτερη σερί νίκη στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση (σ.σ. μετά από αυτή με την Ανόρθωση) και τρίτη εάν προσθέσουμε και αυτή του κυπέλλου, στην παράταση με τον Εθνικό Λατσιών. Παράλληλα θέλουν να διαγράψουν τις εντυπώσεις από τις περσινές αναμετρήσεις με τον συμπολίτη, ο οποίος στις τέσσερις τελευταίες περιόδους, από τότε δηλαδή που ανέβηκε στην Α’ κατηγορία και ανέβασε επίπεδο, έχει γίνει κυρίαρχος στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η ΑΕΛ πέρσι δέχθηκε μία τεσσάρα και μία τριάρα (0-3, 4-0), ενώ πρόπερσι ηττήθηκε και στα δύο με 4-0. Την περίοδο 2022-23 οι γαλαζοκίτρινοι έχασαν το ένα παιχνίδι με 2-1, ενώ το άλλο ήρθε ισόπαλο 0-0. Τελευταία φορά που η ΑΕΛ κατάφερε να κερδίσει τον Άρη ήταν στις 31 Ιανουαρίου 2022, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου της περιόδου 2021-22, όταν είχε επικρατήσει με 2-1. Στον αγώνα του πρώτου γύρου εκείνης της χρονιάς ο Άρης είχε πάρει το τρίποντο με 1-0.