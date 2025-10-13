ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χρειάζεται να μπει ένα τέλος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Χρειάζεται να μπει ένα τέλος

Μετά το θετικό ξεκίνημα με τον Ούγκο Μάρτινς στον πάγκο της, η ΑΕΛ πλέον προετοιμάζεται για το τοπικό ντέρμπι με την Άρη (19/10, 19:00) με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Oι γαλαζοκίτρινοι θέλουν να κολλήσουν δεύτερη σερί νίκη στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση (σ.σ. μετά από αυτή με την Ανόρθωση) και τρίτη εάν προσθέσουμε και αυτή του κυπέλλου, στην παράταση με τον Εθνικό Λατσιών. Παράλληλα θέλουν να διαγράψουν τις εντυπώσεις από τις περσινές αναμετρήσεις με τον συμπολίτη, ο οποίος στις τέσσερις τελευταίες περιόδους, από τότε δηλαδή που ανέβηκε στην Α’ κατηγορία και ανέβασε επίπεδο, έχει γίνει κυρίαρχος στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η ΑΕΛ πέρσι δέχθηκε μία τεσσάρα και μία τριάρα (0-3, 4-0), ενώ πρόπερσι ηττήθηκε και στα δύο με 4-0. Την περίοδο 2022-23 οι γαλαζοκίτρινοι έχασαν το ένα παιχνίδι με 2-1, ενώ το άλλο ήρθε ισόπαλο 0-0. Τελευταία φορά που η ΑΕΛ κατάφερε να κερδίσει τον Άρη ήταν στις 31 Ιανουαρίου 2022, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου της περιόδου 2021-22, όταν είχε επικρατήσει με 2-1. Στον αγώνα του πρώτου γύρου εκείνης της χρονιάς ο Άρης είχε πάρει το τρίποντο με 1-0.

Κατηγορίες

ΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θέλει ξανά μηδέν στην άμυνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός AKTOR: Κάταγμα στο δεξί μεσαίο δάχτυλο και νάρθηκας για Σαμοντούροφ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πότε και με ποια ομάδα θα μπει η Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Σεμέδο έστειλε το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρειάζεται να μπει ένα τέλος

ΑΕΛ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Μέρος του προγράμματος Τσάλοφ και Πέλκας - Θεραπεία για Παβλένκα

Ελλάδα

|

Category image

Γκατούζο: «Συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα - Όνειρο να βρίσκομαι στην εθνική»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεκόρ από την Τυνησία, πρώτη νίκη μετά 10 χρόνια για τη Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στους Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο - Πρώτη φορά τρία αδέρφια στην ίδια ομάδα!

NBA

|

Category image

Δυο απόλυτοι κι άλλοι τέσσερις

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κορυφαίος παίκτης τον Σεπτέμβριο στη Σούπερ Λίγκα ο Τσικίνιο με συντριπτική διαφορά!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Νεϊμάρ θα σμίξει ξανά με Μέσι και Σουάρες στην Ιντερ Μαϊάμι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η επιστολή του Ολυμπιακού στον ΕΣΑΚΕ για τις ημέρες και ώρες των ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέος προπονητής στην Καρμιώτισσα ο Λιάσος Λουκά!

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Η υπέρβαση των Φερόε δείχνει τον δρόμο και στην Κύπρο!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη