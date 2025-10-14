«Πάντα ονειρευόμουν να προπονήσω στο Champions League» - Οι Νεϊμάρ-Μπαπέ και τα... τρία αδιανότητα

Μεγάλη συνέντευξη στο coachesvoice.com παραχώρησε ο προπονητής της Πάφου Χουάν Κάρλος Καρσέδο, πραγματοποιώντας μια αναδρομή της καριέρας του στους πάγκους, από τα 12 χρόνια στο πλευρό του Ουνάι Έμερι μέχρι την απόφαση να γίνει πρώτος προπονητής και να καταλήξει στο νησί μας.

Ο Ισπανός, o oποίος άνοιξε τη συνέντευξή του με την ατάκα «πάντα ονειρευόμουν να προπονήσω στο Champions League, να έχω αυτή την προνομιούχα ετικέτα στην καριέρα μου», τόνισε τις επιτυχίες του με τον Έμερι, με τον οποίον συνεργάστηκε για πρώτη φορά το 2006 στην Αλμερία ενώ στην τετραετία τους στη Βαλένθια (2008-12), τερμάτισαν τρεις φορές στην τρίτη θέση πίσω μόνο από την Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα και τη Ρεάλ του Μουρίνιο. Ενώ, για τα Europa League που κατέκτησαν με τη Σεβίλλη, ανέφερε χαρακτηριστικά «να πάρεις ένα είναι δύσκολο, Δύο; Απίθανο. Τρία; Αδιανόητο!»

Ακολούθως μίλησε για τη θητεία τους στην Παρί, «ομάδα άλλου επιπέδου» και τις μεταγραφές των Νεϊμάρ και Μπαπέ, για τους οποίους είπε ότι το να δουλεύεις μαζί τους, είναι σαν να δουλεύεις με φυσιολογικούς ανθρώπους, καθώς επίσης θέλουν να κερδίζουν, να δουλεύουν, να είναι επαγγελματίες, ωστόσο «ό,τι κάνεις με αυτούς έχει μεγαλύτερη επίδραση και πρέπει να ξέρεις πότε και πώς να τους πεις το καθετί».

Ο προπονητής της Πάφου μίλησε, επίσης, για την απόφασή του να πάρει χωριστούς δρόμους μετά το διάστημα που πέρασαν στην Άρσεναλ. «Ήταν μια συζήτηση που είχαμε κατά καιρούς, επειδή είχα την ευκαιρία να γίνω πρώτος προπονητής σε διάφορα στάδια της καριέρας μου και πάντοτε μού είχε ανοιχτή την πόρτα. Εντέλει ήταν η τέλεια στιγμή και για εκείνον να κάνει ένα διάλειμμα και για εμένα να πάρω έναν διαφορετικό ρόλο, μετά από 12 χρόνια.

Όταν έφτασε η στιγμή να αναφερθεί στην άφιξή του στην Πάφο πριν από δύο χρόνια, ο Καρσέδο ανέφερε: «Τον πρώτο χρόνο κερδίσαμε το κύπελλο, τον επόμενο το πρωτάθλημα και φέτος προκριθήκαμε στο Champions League. Δεν ήταν εύκολες αυτές οι προκλήσεις αλλά το σημαντικό είναι ότι βελτιωνόμαστε μεγαλώνουμε και ο σύλλογος κτίζει ώστε η ομάδα και οι φίλαθλοι να δουν ένα ακόμη καλύτερο μέλλον. Βρέθηκα ήδη στο Champions League με τον Ουνάι (σ.σ. Έμερι) ως βοηθός αλλά τώρα, ως πρώτος προπονητής, να αντιμετωπίζω τους κορυφαίους αντιπάλους στις μεγαλύτερες σκηνές είναι κάτι που με γεμίζει με περηφάνια και ευθύνη. Γνωρίζουμε τη δυσκολία της πρόκλησης όμως είναι σημαντικό για εμάς να προσπαθήσουμε να ανταγωνιστούμε σε ψηλό επίπεδο».