Η κλήση της εθνικής για τους αγώνες με την Τουρκία

Η κλήση της εθνικής για τους αγώνες με την Τουρκία

Σε ρυθμούς προετοιμασίας για τις αναμετρήσεις με την Τουρκία, για την πρώτη φάση των προκριματικών του Men’s World Championship 2027, μπαίνει η Εθνική Ανδρών στο Χάντμπολ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για τις διπλές αναμετρήσεις με την Τουρκία τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, με προπόνηση που θα γίνει στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μέσα από τις προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν η Εθνική μας θα κληθεί να είναι πανέτοιμη για τον πρώτο αγώνα που θα γίνει στην Κύπρο την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου.

Σκοπός φυσικά να μπουν οι βάσεις ενόψει της ρεβάνς που θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 2 Νοεμβρίου.

Στην κλήση βρίσκονται οι εξής χειροσφαιριστές:

Eυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Tάσος Ιωάννου, Γιώργος Κρητικός, Ανδρέας Παπαλαμπριανού, Στέφανος Τίκκας, Χριστόφορος Χατζηπέτρου, Θεοχάρης Σπύρου.

Sabbianco Ανόρθωση: Ioύλιος Αργυρού, Ιωάννης Φεσιάς, Κλεάνθης Χαραλάμπους.

Παρνασσός: Βασίλης Δημοσθένους, Σίμος Χατζηδάκης, Νικόλας Καρκάλατος, Λούκας Παρασκευά, Αλέξης Χαραλάμπους, Γιώργος Ππούμος.

 ΑΠΟΕΛ: Xρίστος Γεωργίου, Μάριος Γεωργιάδης, Νικηφόρος Χαραλάμπους

Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29: Ανδρέας Ιωάννου, Κώστας Μπακατσέλος

Δράμα 1986: Xρίστος Ταρτίος

