Πρόβλημα με Λεβαντόφσκι!

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στο Μονζουίκ την επόμενη Τρίτη (21/10, 19:45) τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική στη League Phase του Champions League και τα προβλήματα τραυματισμών έχουν δυσκολέψει την προετοιμασία της ομάδας του Χάνσι Φλικ.

Ο Ρόμπερ Λεβαντόφσκι έρχεται να προστεθεί στην λίστα των τραυματιών του προπονητή των «μπλαουγκράνα» με τον Πολωνό στράικερ να ταλαιπωρείται από ρήξη μυός στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού μηρού και ο χρόνος αποκατάστασης του να μην μπορεί να υπολογιστεί ακόμη.

Ο έμπειρος επιθετικός δεν προλαβαίνει το ματς με τους Πειραιώτες στο Μονζουίκ την επόμενη εβδομάδα, ενώ θα κάνει αγώνα... δρόμου για να είναι ξανά διαθέσιμος στο «clasico» με την Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Οκτωβρίου.

Η σχετική ενημέρωση της Μπαρτσελόνα:

«Ο Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι έχει υποστεί ρήξη μυός στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού μηρού. Ο χρόνος αποκατάστασής του θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του τραυματισμού».

