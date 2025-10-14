ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μένει στην Άστον Βίλα μέχρι το 2029 ο Καμαρά

Δημοσιευτηκε:

Η Αστον Βίλα έχει συμφωνήσει με τον Μπουμπακάρ Καμαρά για την διετή επέκταση του υπάρχοντος συμβολαίου των δύο πλευρών, που ολοκληρώνεται κανονικά το 2027.

Άστον Βίλα και Μπουμπακάρ Καμαρά θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία για τουλάχιστον μια τετραετία ακόμα!

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Telegraph», καταγράφοντας την συμφωνία της διοίκησης των «χωριατών» με τον διεθνή Γάλλο κεντρικό χαφ για περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο Καμαρά δεσμεύεται επί του παρόντος με συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με την Άστον Βίλα να του προσφέρει νέα σύμβαση, έως τον Ιούνιο του 2029 και να την αποδέχεται.

Θυμίζουμε ότι ο 25χρονος μέσος προέρχεται από μια καλή σεζόν, με 30 συμμετοχές σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις με την φανέλα της ομάδας από το Μπέρμιγχαμ, στην οποία αγωνίζεται από το 2022, ερχόμενος από την Μαρσέιγ.

