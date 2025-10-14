Έσπασε μια κακή παράδοση και πάει για δεύτερη!

Οι γαλαζοκίτρινοι πέτυχαν μια σημαντική νίκη απέναντι στην «Κυρία», σπάζοντας μια «κατάρα» 12 αγώνων, ωστόσο, για να επιστρέψουν στον δρόμο των επιτυχιών με συνέπεια, τέτοιες εμφανίσεις πρέπει να γίνουν κανονικότητα. Αυτό είναι και το στοίχημα του Ούγκο Μαρτίνς! Ο Πορτογάλος είχε τον χρόνο να δουλέψει εντατικά με τους ποδοσφαιριστές του, προσπαθώντας να ανεβάσει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Αγωνιστικά, επιστρέφει μετά από απουσία ενός μήνα ο Ντούσαν Στεφάνοβιτς, ο οποίος ξεπέρασε τη θλάση του και δίνει επιπλέον λύσεις στα μετόπισθεν. Την ίδια ώρα, ο Σζόκε παραμένει αμφίβολος, με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει μέσα στην εβδομάδα. Ο Μαρτίνς και όλοι στις τάξεις της ΑΕΛ τον περιμένουν, καθώς θεωρείται κομβικός για τη μεσαία γραμμή, αν και μέχρι τώρα δεν έδειξε αυτά που μπορεί να κάνει αφού τον πήρε και αυτόν το «ποτάμι» με τις κακές εμφανίσεις που είχε η ομάδα επί θητείας Τραμετσάνι. Κανονικά υπολογίζεται ο Κονσεϊσάο, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του στην 8η αγωνιστική.

Το ζητούμενο για την ΑΕΛ απέναντι στον ανεβασμένο και ποιοτικό Άρη είναι να δείξει χαρακτήρα και να σπάσει το αρνητικό σερί των τελευταίων ετών. Από τον Ιανουάριο του 2022, η «ελαφρά ταξιαρχία» μετρά πέντε νίκες και μία ισοπαλία σε έξι ντέρμπι, κάτι που καλείται να ανατρέψει η ομάδα του Μαρτίνς, όπως έκανε και με την Ανόρθωση.