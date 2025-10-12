ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα μισά στο φινάλε!

Tα 15λεπτα σκοραρίσματος στην ΑΕΛ

Στα έξι παιχνίδια της ΑΕΛ επιτευχθήκαν συνολικά 20 τέρματα, οκτώ υπέρ και 12 κατά, με τα μισά να σημειώνονται προς το φινάλε των αγώνων. Στην ισοπαλία με τον Εθνικό (2-2) πέτυχε δυο γκολ μετά το 75’, ενώ απέναντι στην Ανόρθωση σκόραρε τα δύο από τα τέσσερα (4-1) στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Στο ίδιο ματς είχε ένα γκολ στο πρώτο 15λεπτο και άλλο ένα στο πρώτο του δεύτερου ημιχρόνου.

Στη νίκη της πρεμιέρας με τον Ολυμπιακό άνοιξε το σκορ στη διάρκεια του δεύτερου 15λεπτου και έκανε το 2-0 στο τρίτο. Όσον αφορά στα γκολ παθητικό, στο φινάλε των παιχνιδιών μπήκαν τα τρία από τα 12, ενώ ισάριθμα μπήκαν στο διάστημα 60’-75’. Από εκεί και πέρα, τα γκολ – κατά της - στα υπόλοιπα 15λεπτα είναι: 0-15 (1), 16-30 (2), 31-45 (1) και 46-60 (2).

