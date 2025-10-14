Φλερτάρει με τη Serie A ο Έντρικ – Το φαβορί για το αστέρι της Ρεάλ Μαδρίτης

Δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι στα σχέδια του Τσάμπι Αλόνσο. Ο Βάσκος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης έχει δείξει πως στηρίζεται σε έναν συγκεκριμένο κορμό. Και σε αυτόν δεν βρίσκεται το όνομα του Βραζιλιάνου Έντρικ. Ο ταλαντούχος επιθετικός αδυνατεί να βρει χρόνο συμμετοχής στη «Βασίλισσα» της Ευρώπης και μοιραία βρίσκεται σε συζητήσεις που έχουν να κάνουν με πιθανή αποχώρηση.

Ο 19χρονος έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλά μεταγραφικά σενάρια. Το ισπανικό Relevo και ο δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο, φέρνουν στην επιφάνεια ακόμη ένα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο ταλαντούχος φορ βρίσκεται κοντά στην αποχώρηση από το Σαντιάγκο Μπερναμπέου και στην μετακίνησή του στο Τορίνο και τη Γιουβέντους. Οι «Μπιανκονέρι» δεδομένα τον προσεχή Γενάρη θα βγουν στην αγορά. Θα ψάξουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μπορούν να ενισχύσουν την ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ. Που θα δώσουν λύσεις και θα ανεβάσουν επίπεδο το σύνολο.

H Γιουβέντους πιστεύει στο ταλέντο του Έντρικ

H Ρεάλ Μαδρίτης δε σκέφτεται τη μεταγραφή του παίκτη. Θα τον παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού μέχρι το φινάλε της τρέχουσας σεζόν. Η Γιουβέντους θα μπορούσε να είναι η τέλεια επιλογή. Και για τους Μαδριλένους και για τον ίδιο τον Βραζιλιάνο. Μια ομάδα που ανήκει στην ελίτ και παλεύει για την επιστροφή της στη κορυφή της Serie A.

sportking.gr