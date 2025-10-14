ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένοχος για το άσεμνο βίντεο με ανήλικο δήλωσε ο Κουτ!

Δημοσιευτηκε:

Ένοχος για το άσεμνο βίντεο με ανήλικο δήλωσε ο Κουτ!

Αλλαγή στάσης από πλευράς Ντέιβιντ Κουτ ο οποίος, αφού πρώτα είχε δηλώσει στις 11 Σεπτεμβρίου αθώος όταν είχε παρουσιαστεί στο Ειρηνοδικείο του Νότιγχαμ, αναφορικά με ένα άσεμνο βίντεο, σήμερα (14/10) παραδέχθηκε την ενοχή του

Με τον 43χρονο άλλοτε διαιτητή της Premier League να κατηγορείται για την δημιουργία προσβλητικής εικόνας που αφορά πράξεις όπως η λήψη, η κοινοποίηση και η αποθήκευση υλικού, εμπλέκοντας και ένα παιδί κάτω των 18 ετών!

Ο Κουτ έχει απασχολήσει αρνητικά την κοινή γνώμη ξανά στο παρελθόν, βέβαια, καθώς απομακρύνθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από την PGMOL, το σώμα Άγγλων διαιτητών ποδοσφαίρου, μετά από ένα βίντεο που είχε διαρρεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο έκανε υποτιμητικά σχόλια για τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γίργκεν Κλοπ.

Μάλιστα, αυτό του είχε κοστίσει και αποκλεισμό οκτώ εβδομάδων από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA), με τον ίδιο να ζητάει συγγνώμη, υποστηρίζοντας ότι η πίεση της εργασίας και ο φόβος κακοποίησης λόγω της σεξουαλικότητάς του «πυροδότησαν» τη συμπεριφορά του.

Διαβαστε ακομη