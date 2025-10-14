ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα νεότερα για Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ ενόψει ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα νεότερα για Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ ενόψει ΑΕΚ

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επέστρεψε με ενοχλήσεις στον αριστερό τετρακέφαλο, την Τρίτη (14/10) υποβλήθηκε σε θεραπεία και η κατάσταση του θα αξιολογείται καθημερινά μέχρι το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Το θέμα του τραυματισμού του Αντρίγια Ζίβκοβιτς απασχολεί έντονα τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ενόψει της κυριακάτικης «αετομαχίας» στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Σέρβο αρχηγό του «Δικεφάλου του Βορρά» να υποβάλλεται σήμερα σε θεραπεία και η κατάσταση του να αξιολογείται καθημερινά σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Καλύτερα είναι οι Πέλκας και Τσάλοφ που ανεβάζουν ρυθμούς και αναμένεται να βρίσκονται στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Πιο αναλυτικά:

«Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ντέρμπι στην Αθήνα κόντρα στην ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία, οι διεθνείς επιστρέφουν και το αγωνιστικό τμήμα συνεχίζει την προετοιμασία του για την επανέναρξη.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δουλειά σε όλους τους τομείς, με ασκήσεις τακτικής, τουρνουά σε υψηλό τέμπο και παιχνίδια κατοχής.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Σερβίας με ενοχλήσεις στον αριστερό τετρακέφαλο, υποβλήθηκε σε θεραπεία και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά. Σε θεραπεία υποβλήθηκαν και οι Χατσίδης και Παβλένκα , ενώ οι Τσάλοφ και Πέλκας έβγαλαν μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο.

Την Τετάρτη (15.10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λύγισε στο φινάλε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Εφές

EUROLEAGUE

|

Category image

Δοκιμασία σε... αφιλόξενη έδρα

ΑΕΚ

|

Category image

Η Νότια Αφρική επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 2010 - Νιγηρία από άλλον πλανήτη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό μέτωπο, ένας στόχος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Tο 44% και το 0/3 κτυπούν καμπανάκι για την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Χαστούκι» της Ιαπωνίας στη Βραζιλία του Αντσελότι με ανατροπή εξπρές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στις 3 Νοεμβρίου η ετήσια εκδήλωση του Βραβείου Πολιτιστικής, Αθλητικής και Κοινωνικής Προσφοράς «Κυριάκος Πίσσης»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι τέσσερις «επιλογές» του Αντετοκούνμπο αν επιστρέψει στην Ελλάδα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Άνοιξε η αυλαία της 8ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου Ασφαλούς Παιχνιδιού

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεν επιτρέπονται τα λάθη...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ταρέμι: Στην τελική τριάδα για το βραβείο του καλύτερου Ασιάτη παίκτη

Ελλάδα

|

Category image

Η AEGEAN στηρίζει και φέτος τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Πάντα ονειρευόμουν να προπονήσω στο Champions League» - Οι Νεϊμάρ-Μπαπέ και τα... τρία αδιανότητα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ένοχος για το άσεμνο βίντεο με ανήλικο δήλωσε ο Κουτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κυπελλούχος Τραπ 2025 ο Παύλος Κουτσόφτας!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη