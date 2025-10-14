Τα νεότερα για Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ ενόψει ΑΕΚ

Το θέμα του τραυματισμού του Αντρίγια Ζίβκοβιτς απασχολεί έντονα τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ενόψει της κυριακάτικης «αετομαχίας» στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Σέρβο αρχηγό του «Δικεφάλου του Βορρά» να υποβάλλεται σήμερα σε θεραπεία και η κατάσταση του να αξιολογείται καθημερινά σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Καλύτερα είναι οι Πέλκας και Τσάλοφ που ανεβάζουν ρυθμούς και αναμένεται να βρίσκονται στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Πιο αναλυτικά:

«Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ντέρμπι στην Αθήνα κόντρα στην ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία, οι διεθνείς επιστρέφουν και το αγωνιστικό τμήμα συνεχίζει την προετοιμασία του για την επανέναρξη.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δουλειά σε όλους τους τομείς, με ασκήσεις τακτικής, τουρνουά σε υψηλό τέμπο και παιχνίδια κατοχής.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Σερβίας με ενοχλήσεις στον αριστερό τετρακέφαλο, υποβλήθηκε σε θεραπεία και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά. Σε θεραπεία υποβλήθηκαν και οι Χατσίδης και Παβλένκα , ενώ οι Τσάλοφ και Πέλκας έβγαλαν μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο.

Την Τετάρτη (15.10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».

