Εξαιρετικά αμφίβολοι Φουρνιέ και ΜακΚίσικ για τον αγώνα με την Εφές

Χωρίς τους Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ αναμένεται να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την Αναντολού Εφές (14/10, 21:15).

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Euroleague, η οποία συνδυάζεται με την έναρξη της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της σεζόν, απόψε Τρίτη (14/10, 21:15).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να μην έχει στη διάθεσή του για ένα ακόμη παιχνίδι τόσο τον Εβάν Φουρνιέ όσο και τον Σακίλ ΜακΚίσικ, οι οποίοι ήταν απόντες και από το ντέρμπι της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι δύο παίκτες αναμένεται να ακολουθήσουν την αποστολή των «ερυθρόλευκων» στο Βελιγράδι και τον αγώνα με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (16/10, 22:00), με τον Ολυμπιακό να ελπίζει ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο θα είναι σε θέση να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Υπενθυμίζουμε ότι εκτός είναι επίσης ο Τόμας Γουόκαπ και ο Κίναν Έβανς όπως και ο Μουσταφά Φαλ.

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

