Στο μυαλό μόνο το ντέρμπι

Στο μυαλό μόνο το ντέρμπι

Με μοναδικό στόχο την επιστροφή στον δρόμο των επιτυχιών, ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του για το κυριακάτικο ντέρμπι (19:00) απέναντι στην ΑΕΛ στο «Αλφαμέγα», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Η ομάδα του Αρτσιόμ Ράτζκοφ θέλει μόνο τη νίκη, ώστε να διατηρηθεί σε τροχιά κορυφής, καθώς βρίσκεται στην 4η θέση με 13 βαθμούς, όσους και η Ομόνοια, δύο λιγότερους δηλαδή από ΑΠΟΕΛ και Πάφος FC.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, ο Λευκορώσος προπονητής έδωσε έμφαση σε τομείς που χρήζουν βελτίωσης με στόχο η ομάδα να ανταπεξέλθει των δυσκολιών στο απαιτητικό ντέρμπι που ακολουθεί.

Οι πράσινοι γνωρίζουν ότι το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο, όμως πιστεύουν ότι αν αγωνιστούν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους έχουν τον πρώτο λόγο για το τρίποντο.

