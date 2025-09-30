Πάμπος: «Θα ήταν τιμή να επιστρέψω στην ΑΕΛ, δεν τέθηκε διαφωνία στο οικονομικό»

Με γραπτή τοποθέτησή του ο Πάμπος Χριστοδούλου αναφέρει ότι είχε συνάντηση με τον πρόεδρο και τον εκπρόσωπο Τύπου της ΑΕΛ, για να αναλάβει ξανά τις τύχες της ομάδα της Λεμεσού και σύμφωνα με όσα υποστηρίζει δεν υπήρξε καμία διαφωνία για το οικονομικό σκέλος.

Η δήλωσή του:

«Νιώθω και πιστεύω πως έχω την υποχρέωση να ενημερώσω το φίλαθλο κοινό της ΑΕΛ ότι, κατόπιν ειδοποίησης που έλαβα από το Διοικητικό Συμβούλιο, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το βράδυ συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας.

Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε το ενδεχόμενο ανάληψης από εμένα της θέσης του προπονητή όπου ρωτήθηκα κατά πόσο θα ήμουν διατεθειμένος, μαζί με τους συνεργάτες μου, να αναλάβω την τεχνική ηγεσία.

Τόνισα ότι για μένα θα αποτελούσε μεγάλη τιμή να υπηρετήσω ξανά το σωματείο, ιδιαίτερα στην τρέχουσα δύσκολη στιγμή όπου χρειάζεται στήριξη και ενότητα. Για το λόγο αυτό δεν τέθηκε καμιά διαφωνία ως προς το οικονομικό σκέλος που μου προτάθηκε και εξέφρασα την ετοιμότητά μου να αναλάβω άμεσα καθήκοντα.

Σε κάθε περίπτωση, εκ καρδίας, θέλω να ευχαριστήσω το ΔΣ της ΑΕΛ για την προχθεσινή συζήτηση και ειλικρινά εύχομαι η αλλαγή προπονητή να φέρει στην ομάδα τα αποτελέσματα που ο τεράστιος κόσμος της αναμένει.

Μετά τιμής

Πάμπος Χριστοδούλου»