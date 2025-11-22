Με Βιλένα η αποστολή του Παναθηναϊκού για τις Σέρρες

Μια μεγάλη έκπληξη είχε η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.

Στη λίστα που έγινε γνωστή με τους παίκτες που έχει συμπεριλάβει σε αυτή ο Ράφα Μπενίτεθ είναι μέσα ο Βιλένα, ενώ εκτός είναι ο Ντραγκόσκι.

Αρχικά ο Πολωνός τερματοφύλακας θα μείνει στην Αθήνα καθώς ταλαιπωρείται από μια ίωση.

Τώρα σχετικά με τη μεγάλη έκπληξη της παρουσίας του Βιλένα εκτιμάται ότι η επιστροφή του Ολλανδού στη δράση είναι μια απόρροια των αγωνιστικών προβλημάτων που έχουν οι πράσινοι αλλά και γιατί στις προπονήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ έχει ένα καλό πρόσωπο, με τον Ισπανό να του δίνει μια ευκαιρία.

Aναλυτικά η αποστολή:

