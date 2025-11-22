«Eπιστρέφει απέναντι στον Ολυμπιακό ο Ρούντιγκερ»

Η μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την πέμπτη αγωνιστική του Champions League, πλησιάζει.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη «βασίλισσα», την ερχόμενη Τετάρτη (26/11, 22:00), στο δυσκολότερο παιχνίδι που τους έχει απομείνει στη League Phase. Οι Μαδριλένοι, μπορεί να «έχασαν» τον Εντέρ Μιλιτάο, κατά την διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, με τον Βραζιλιάνο να αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου δύο εβδομάδες. Όμως, έρχονται στην Ελλάδα με μια άκρως σημαντική επιστροφή.

Ο λόγος για τον Αντόνιο Ρούντιγκερ. Ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός, σύμφωνα με την «Marca», αν δεν βρίσκεται στην αποστολή για τον αγώνα με την Έλτσε την Κυριακή (23/11, 22:00) θα είναι σίγουρα σε αυτή για τον αγώνα με την ομάδα του Χοσέ Λούις Μεντιλίμπαρ. Η ισπανική ιστοσελίδα αναφέρει, μάλιστα, πως το συγκεκριμένο νέο έφερε τεράστια ανακούφιση στον Τσάμπι Αλόνσο.

🚨 NEW: Antonio Rüdiger is back training on the ball. pic.twitter.com/5hZAVVRKDD — Madrid Zone (@theMadridZone) November 17, 2025

Συγκεκριμένα, ο Αλόνσο, υπογραμμίζεται πως χρειάζεται τα ηγετικά χαρακτηριστικά του Γερμανού διεθνή, τόσο εντός των αγωνιστικών χώρων, αλλά και καθημερινά στις προπονήσεις. Τέλος, το δημοσίευμα λέει ότι ο Ρούντιγκερ έχει ξαναγεμίσει τις μπαταρίες του και θα είναι μια πολυτέλεια για τον Βάσκο τεχνικό.

Το... υποχρεωτικό διάλλειμα του επέτρεψε να αποσυνδεθεί και να επαναφορτιστεί, κάτι που χρειαζόταν απεγνωσμένα μετά από τόσους μήνες συνεχούς έντασης. Μάλιστα, όσοι τον γνωρίζουν καλύτερα συμφωνούν ότι ποτέ πριν δεν είχε καταφέρει να αναρρώσει με αυτόν τον τρόπο.