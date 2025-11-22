ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Θα απαιτηθεί να γίνουν και τα δύο

Με βάση και την προϊστορία στα παιχνίδια με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό, η δοκιμασία για την Ομόνοια θα είναι αρκετά δύσκολη.

Οι πράσινοι στις τελευταίες 11 εξορμήσεις, πανηγύρισαν μονάχα μια νίκη. Το τέταρτο όμως διπλό είναι απαραίτητο ώστε να κρατηθεί στην κορυφή και να αποδείξει ξανά πως φέτος είναι αποφασισμένη να βρεθεί ξανά στον… θρόνο. Ταυτόχρονα θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση και για το επερχόμενο ευρωπαϊκό ματς με την Ντιναμό Κιέβου στο ΓΣΠ την προσεχή Πέμπτη.

Θα απαιτηθεί να προτάξει τόσο την επιθετικότητά της όσο και την ανασταλτική της λειτουργία. Με 23 γκολ, οι πράσινοι διαθέτουν την κορυφαία επίθεση και σε ένα τέτοιο ματς, η αποτελεσματικότητα είναι σημαντική. Δηλαδή στις ευκαιρίες που θα βρει, πρέπει να είναι εύστοχη. Στην άμυνα τώρα, έχει δεχθεί έξι γκολ σε τέσσερα από τα δέκα ματς. Συνήθως λοιπόν κρατά το μηδέν και αυτό θα είναι κλειδί για την απόδραση.

Σε ένα ματς που ο Χένινγκ Μπεργκ δεν έχει πρόθεση να αλλάξει την ενδεκάδα σε σχέση με αυτήν που παράταξε απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Και αυτό γιατί ο Μαέ που ήταν μια επιλογή για την επίθεση, Πέμπτη και Παρασκευή απείχε από τις προπονήσεις λόγω ίωσης. Σήμερα θα διαφανεί κατά πόσο θα είναι στην αποστολή. Σε αυτή μετά από αρκετό καιρό, πιθανόν να επιστρέψουν οι Κουλιμπαλί και Άιτινγκ αφού προπονούνται κανονικά.

Σημαντική στιγμή...

Δεν είναι και λίγο πράγμα να φτάσεις σε τριψήφιο αριθμό συμμετοχών σε μια ομάδα. Τα τελευταία χρόνια δεν είναι κάτι που το βλέπουμε να γίνεται συχνά. Και σίγουρα αποτελεί σημαντική στιγμή για τέσσερις παίκτες της Ομόνοιας που σε μια όμορφη βραδιά στο Re.Buke Lounge στη Λάρνακα, στην οποία παρευρέθηκε σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, βραβεύτηκαν από τη διοίκηση.

Ο λόγος για τους αρχηγούς της ομάδας Ιωάννη Κούσουλο και Φαμπιάνο που τρέχουν με... 200 και τους Γουίλι Σεμέδο και Σενού Κουλιμπαλί που έχουν πλέον πάνω από 100 συμμετοχές.

